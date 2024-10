Ginnastica ritmica, eccellenze a confronto. Quasi 500 le ginnaste a Borgo a Mozzano

Borgo a Mozzano per quattro giorni sarà la capitale della ginnastica ritmica: 130 associazioni e 480 ginnaste per quattro giorni intensi di gare. Da giovedì 24 fino a domenica 27 infatti, al Palasport si terrà il campionato di specialità Gold per allieve, junior e senior dedicato alle Zone Tecniche 3-4-5, ovvero Toscana, Lazio, Sardegna, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia: le migliori atlete del centro-sud, dunque, si danno appuntamento a Borgo a Mozzano.

La competizione, organizzata dall’Associazione A.S.D. Ginnastica Ritmica Albachiara, rappresenta il lasciapassare per le gare di livello superiore: le prime quattro junior e senior e le prime tre allieve classificate per ogni Zona Tecnica per attrezzo e fascia di età passeranno alle nazionali, in programma a Caorle dal 15 al 17 novembre. "Siamo orgogliosi di quest’eccellenza sportiva che abbiamo sul territorio - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - . Conosciamo da tempo le ottime qualità organizzative e formative del team dell’associazione Albachiara: qualità che oggi vengono riconosciute anche dalla Federazione Ginnastica d’Italia che ha assegnato all’associazione l’organizzazione di questa importante gara interregionale".

"Siamo onorate di essere riuscite ad organizzare una competizione così importante, frutto di tanto lavoro, passione e amore per la ginnastica - aggiunge Antonella Nottoli, vice-presidente dell’associazione - . Avere con noi tante società e tante atlete ci riempie il cuore e per questo il primo ringraziamento va sicuramente alla FGI e alla fiducia che ci ha dato e che ci impegneremo a non tradire. Siamo riusciti a creare un tavolo di lavoro anche con le strutture ricettive della zona, una collaborazione importante per accogliere le più di mille persone che arriveranno a Borgo a Mozzano in questi 4 giorni di gara. Un lavoro in sinergia tra privati e amministrazione comunale".

Il programma. Le ginnaste che gareggeranno a Borgo a Mozzano hanno superato due prove regionali: scenderanno sul tappeto, infatti, per ogni attrezzo e per ogni fascia d’età, le prime quattro junior e senior e le prime tre allieve classificate. Le atlete saranno divise per zone di appartenenza: il 24 e il 25 sarà protagonista la zona tecnica 5 che comprende Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, il 25 e il 26 la zona tecnica 4, ovvero Umbria, Abruzzo e Marche e il 26 e il 27 la zona tecnica 3 che comprende Toscana, Lazio e Sardegna. L’accesso alla manifestazione è libero e gratuito. Per info: 328.8227433.

Marco Nicoli