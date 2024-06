Giglio, stagione di prosa. Ecco il nuovo cartellone. Proposte di alto livello e uno spettacolo in più

Nomi importanti, con alcuni graditi ritorni, e un aumento del numero degli spettacoli complessivi: prenderà il via agli inizi di dicembre la Stagione di Prosa realizzata dal Teatro del Giglio con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus che è stata resa pubblica ieri nel foyer del Teatro alla presenza di Silvia Del Carlo (vice presidente Fondazione Banca del Monte di Lucca), Mia Pisano (assessore alla cultura Comune di Lucca), Giorgio Angelo Lazzarini (amministratore unico Teatro del Giglio), Cristina Scaletti (presidente Fondazione Toscana Spettacolo Onlus), Cataldo Russo e Fulvio Spatarella (rispettivamente direttore artistico e direttore generale Teatro del Giglio).

Il cartellone passa da 8 a 9 titoli rispetto allo scorso anno, distribuiti su 3 turni di abbonamento, per un totale di 27 recite, e vede alternarsi sul palcoscenico lucchese autori, attori e compagnie di grande rilevanza nazionale, in una varietà di proposte tematiche e drammaturgiche che spazia dal classico al contemporaneo. E va in scia ai risultati lusinghieri ottenuti dal Giglio che nella stagione appena conclusa ha visto qualcosa come 2100 persone in più, con un incremento consistente anche degli abbonamenti e con l’iniziativa di "Un Teatro sempre aperto" che ha finalmente avvicinato un pubblico più vasto, e al di là del cartellone, alla principale istituzione culturale cittadina.

"I risultati ottenuti nella passata stagione sono stati molto soddisfacenti – ha ricordato Lazzarini – una conferma che la proposta sviluppata ha generato maggiore partecipazione". I complimenti per il lavoro sono arrivati anche dall’assessore Pisano a nome del Comune. La programmazione di Prosa per la Stagione 2024-2025 è stata resa possibile grazie ad un serrato lavoro con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. "Siamo orgogliosi di collaborare con il Teatro del Giglio – ha aggiunto Scaletti – che sta facendo un grandissimo lavoro anche per portare il teatro all’esterno".

Il nuovo cartellone è stato costruito raccogliendo i frutti di un costante dialogo con il pubblico (a breve anche un incontro con gli abbonati per suggerimenti e richieste), che nella scorsa stagione ha particolarmente apprezzato le proposte premiandole con migliaia di presenze agli spettacoli e agli incontri con gli attori, questi ultimi realizzati in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca. "Il Teatro sempre aperto – ha concluso Russo – è stata una sorta di stagione aggiuntiva. Siamo tra i primi teatri a presentare il cartellone della prosa: una stagione per parlare a un pubblico eterogeneo".

Fabrizio Vincenti