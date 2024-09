Giardino del benessere. Novità al ”Centroanchio“

A Capannori arriva il giardino del benessere, al centro socio-riabilitativo "Centroanchio" in via Martiri Lunatesi a Capannori. Si tratta di uno spazio fitness all’aperto accessibile ed inclusivo, nel verde.

L’iniziativa è stata realizzata dalla cooperativa sociale "La Mano Amica" all’interno del complesso di proprietà dell’Azienda USL Toscana nord ovest, con la collaborazione e il contributo della Zona distretto Piana di Lucca e del Comune di Capannori, grazie a un importante finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sul bando 2022-2024 - Sviluppo sostenibile.

"Questo spazio riveste grande importanza perché finalizzato all’inclusività – ha detto il sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, presente all’inaugurazione insieme al vice Matteo Francesconi e all’assessora Silvia Sarti – un tema centrale per la nostra amministrazione che intende lavorare sempre più affinché tutti i cittadini possano usufruire delle stesse opportunità, per non lasciare nessuno indietro. Questo nuovo spazio che consente a persone con abilità diverse di svolgere attività fisica all’aperto promuovendo il loro benessere è un bell’esempio di inclusione sociale e un passo avanti per la nostra comunità".

Sulla stessa lunghezza d’onda la direttrice di zona distretto Piana di Lucca della Asl Eluisa Lo Presti: "Siamo impegnati quotidianamente per realizzare percorsi individualizzati, per l’abitare, l’occupazione, la socialità, in modo che queste attività siano parte integrante di tutta la comunità".

Il consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Claudio Montani ha evidenziato la necessità di i promuovere il benessere delle comunità facendo rete.

"Grazie al Giardino del Benessere – ha aggiunto il presidente della Cooperativa sociale ‘La Mano Amica‘, Luca Rinaldi – le persone che frequentano i centri diurni Arco e Freccia possono svolgere attività fisica all’aperto con personale dedicato".

Anche la Garante per la disabilità a Capannori Tina Centoni ha evidenziato la rilevanza dell’iniziativa. L’area è inoltre di facile accessibilità, stabile e sicura nell’utilizzo. Le attrezzature installate sono certificate: rispettano cioè le norme di sicurezza.

