Giannini pronto alla quinta volta. Si candida per il terzo mandato ”Sto già studiando la squadra”

Chi vorrà concorrere alla carica di primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli, comune della Garfagnana tra i più piccoli e ricchi di bellezze ambientali, dovrà vedersela con l’attuale sindaco Michele Giannini, che ha appena annunciato la volontà di presentarsi alle imminenti amministrative per il suo terzo mandato consecutivo, anche se sarebbe meglio dire il quinto. Michele Giannini, infatti, già sindaco di Vergemoli dal 2004 al dicembre del 2013, viene ancora eletto nel nuovo comune nato dalla fusione tra Vergemoli e Fabbriche di Vallico e proclamato sindaco di Fabbriche di Vergemoli nel 2014. Carica che lo ha visto saldamente al governo del paese fino a oggi e, forse, anche domani, commenta lo stesso Giannini nel lanciare ufficialmente la propria candidatura. Una richiesta di proseguire nel proprio impegno di rilancio del territorio arrivato in primis dai propri collaboratori e dagli stessi cittadini, su cui Michele Giannini ha riflettuto il giusto, per poi sciogliere qualsiasi riserva in merito.

"Sono orgoglioso una volta di più nel sentire intorno alla mia persona tanta vicinanza e stima; è come se fosse la prima volta - commenta Giannini, nel ricordare gli anni passati dal suo primo incarico come sindaco -. Il pensiero va a quei ragazzi che ho visto nascere e che oggi, con buona probabilità, si presenteranno anche all’interno della mia lista per sostenere e condividere la politica del prossimo futuro. Sto ancora lavorando alla squadra, che in parte, conterrà nuovi volti, insieme a capisaldi che ancora hanno la voglia di lavorare per offrire nuove opportunità di miglioramento al nostro territorio Un territorio dalle immense bellezze, da illuminare sempre meglio".

Tanti e variegati sono, in effetti, gli ambiti territoriali "speciali" da portare alla luce con pienezza che contribuiscono a formare questa terra all’ombra delle Alpi Apuane. Si va daila natura a tratti selvaggia, adatta a un turista affamato di avventura, agli angoli dalla bellezza tuttora inesplorata, da vivere magari attraverso passeggiate rilassanti, fino allo splendido mondo sotterraneo di una delle grotte turistiche più complete che siano presenti in Europa, la Grotta del Vento.

A questa naturale ricchezza si somma una pioggia di fondi arrivati dai tanti bandi ai quali il comune di Fabbriche di Vergemoli ha partecipato, spesso condividendo l’impegno programmatico con altri Comuni, finalizzati alla valorizzazione e alla rigenerazione ambientale e urbana, oltre che alla crescita economica e sociale degli abitanti. Progetti vincenti, molti dei quali ancora in fase di completamento, che hanno aperto molte strade allo sviluppo del tessuto territoriale, sfatando nel contempo l’equazione che nei piccoli comuni non sia possibile accedere a finanziamenti importanti per mancanza di competenze adeguate a disposizione. Vedremo presto se questa visione si dimostrerà essere quella vincente per la riconferma amministrativa di Michele Giannini.

Fiorella Corti