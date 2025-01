GhiviBorgo, il big match

Appuntamento di prestigio per il GhiviBorgo, di scena allo stadio "Artemio Franchi" di Siena, per una sfida che entrerà negli annali della società del presidente Remaschi, per il blasone dell’avversario e per il fatto di poter giocare in uno scenario degno di altre categorie. Gara dunque da vivere intensamente, al cospetto di un avvversario che annovera nelle proprie fila ottimi calciatori ma, secondo quanto dice la classifica, di pari valore rispetto ai Colchoneros, che hanno gli stessi punti dei bianconeri (34) e occupano con loro la quinta posizione.

Match dunque d’alta classifica, che per i padroni di casa è la normalità, mentre per i ragazzi di Bellazzini è il risultato di un costante processo di crescita, che li ha portati finora in zona play-off, impensabile ad inizio stagione. Maggior pressione sul Siena, che vuole fare bottino pieno dopo il pari di Civita Castellana, mentre un Ghivi con la forza dei nervi distesi se la gioca, con la massima concentrazione e con una gran voglia di riscattare lo stop interno di domenica scorsa. Alcune assenze importanti nella compagine senese, come quella dello squalificato Galligani e degli infortunati Di Paola e Suplja, defezioni che costringeranno trainer Magrini e rivedere l’assetto tattico dei suoi.

GhiviBorgo quasi al completo: gli infortunati Nottoli e Gori hanno recuperato e sono pronti, come il difensore Bura, anche se sul centrale biancorossoazzuro rimane qualche dubbio. Assente invece l’altro difensore Lopez Petruzzi, che si è beccato un turno di stop dopo il rosso col Montevarchi, con l’allenatore chiamato dunque a fare alcuni cambiamenti, non snaturando certo il "credo" e le certezze della sua formazione, attesa ad una prestazione tosta e determinata. Colchoneros in terra senese con il classico modulo "3-2-4-1", con questi interpreti, pur con un paio di dubbi da risolvere nell’immediata vigilia della sfida.

La formazione dovrebbe essere la seguente, Bonifacio (2006) fra i pali, Conti, Bura (2004) e Bassano a comporre la linea difensiva, Simonetta (2006) (o Campani) e Barbera (2004) in mediana, Giannini esterno basso a destra, capitan Nottoli e Noccioli (o Fischer 2005) sulla tre-quarti, Vari esterno alto a sinsitra, Gori centravanti. Si gioca alle ore 14,30, previsto un pubblico numeroso e appassionato, in una domenica dove il Ghivi cerca un’impresa storica, per bissare quanto già fatto a Livorno nello scorso mese di novembre.