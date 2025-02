Gestione dell’ambiente. Assegnato a Lucca il premio Città per il verde

LUCCA

La città di Lucca da ieri potrà fregiarsi del premio “La Città per il Verde”, il riconoscimento a livello nazionale che premia ogni anno le realtà più virtuose nelle politiche ambientali, quindi nella gestione e la valorizzazione del verde urbano. Il premio è stato assegnato nel corso della cerimonia tenutasi alla Fiera Myplant & Garden di Milano, un appuntamento di primo piano e di riferimento per il settore orto-florovivaistico e paesaggistico.

A ritirare il premio è andata l’assessore all’ ambiente, transizione ecologica, politiche giovanili tutela e benessere degli animali, Cristina Consani. Ma l’importanza che rende decisamente orgogliosa l’amministrazione comunale di Lucca e l’assessore Consani in particolare, è data dalla menzione di Lucca "tra le città più meritevoli per le sue iniziative di riqualificazione ambientale, manutenzione del verde pubblico e promozione di spazi sostenibili e in particolare per il progetto de Le Scuole Verdi di Lucca". Quest’ultimo progetto, infatti, deve aver convinto senza riserve la giuria, proprio per l’importanza che riveste il coinvolgimento dei giovani a un’iniziativa che ha visto interessate molte scuole, quindi studenti e insegnanti. Il Premio “La Città per il Verde”, infatti, è giunto alla sua 25ª edizione, e assegna il riconoscimento alle realtà italiane che si sono distinte per interventi innovativi e sostenibili, con un’attenzione particolare alla resilienza urbana e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Così Lucca, proprio grazie ai suoi progetti, si è confermata un modello di città con una buona gestione ambientale e un esempio di comunità attenta al benessere dei cittadini e alla tutela del patrimonio verde. Il progetto che ha visto coinvolte le scuole, ha fatto registrare la partecipazione di ben 18 le classi e sette istituti comprensivi, ubicati sia in aree urbane che rurali del territorio. Il progetto è stato utile anche per le prime elaborazioni e mappature dell’ambiente, al fine di sviluppare insieme alle nuove generazioni una lettura maggiormente consapevole rispetto alle relazioni umano-vegetale.

Il Comune di Lucca, per la prima volta, ha così coinvolto gli Istituti del territorio, portando l’educazione ambientale nelle classi, con un percorso totalmente gratuito che si poneva come obiettivo la promozione della coesione sociale e dei rapporti intergenerazionali, attraverso la costruzione di un patrimonio di memorie ed immaginari condivisi tra adulti e bambini. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Consani: "Essere inseriti tra le realtà più virtuose d’Italia – afferma – è un traguardo che premia il lavoro svolto negli ultimi anni; il verde non è solo un elemento estetico, ma una risorsa essenziale per la qualità della vita dei cittadini: abbiamo investito nella cura e valorizzazione del nostro patrimonio verde con interventi di riqualificazione, nuove piantumazioni e una gestione sostenibile degli spazi pubblici".

Maurizio Guccione