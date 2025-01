Gelo in classe al Vallisneri. Tutti fuori per protesta

Un rientro in classe dalle Festiv ità del Natale a dir poco gelido per gli studenti dell’ala vecchia del Liceo Scientifico Vallisneri di Sant’Anna. Dal 7 gennaio i termosifoni sono in tilt. "Prima un guasto, poi un altro – fanno sapere – e ancora non si sa quando potremo avere le aule a temperature accettabili".

Di qui la protesta, sfociata ieri mattina nel rifiuto di entrare in classe. Quasi meglio star fuori, con un briciolo di sole, che soffrire il freddo fermi al banco. Megafoni in pugno gli studenti hanno messo in chiaro i loro disagi. "Quello che ci auguriamo – hanno sottolineato – è che questa nostra protesta giunga alla Provincia affinchè provveda a sistemare il guasto e a far ripartire il riscaldamento". Le temperature in picchiata di questi giorni certo non aiutano. "La nostra dirigente non c’entra, purtroppo lei non può avere il potere di azionare o meno la caldaia. Ma qui dal 7 gennaio si gela. Ci sono alcuni studenti che si sono sentiti poco bene. Così non è possibile far lezione". Quindi ieri gli studenti si sono radunati nel cortile di fronte all’ingresso del Liceo Vallisneri, erano in tantissimi, tutti a rappresentare lo stesso problema. Una iniziativa che ha colpito nel segno, come loro stessi speravano. I tecnici della Provincia infatti subito ieri mattina si sono recati al Vallinseri per risolvere il problema. Sembra che ci sia stata la concomitanza di un malfunzionamento di una pompa di una caldaia che si era bloccata e dell’arrivo del freddo con vento gelido (gli infissi sono vecchi e non certo energivori).

La caldaia poi è stata fatta ripartire in mattinata e, visto il periodo di freddo di questa settimana, è stato aumentato il range orario di accensione dell’impianto per consentire un migliore riscaldamento dei locali che sono quelli del vecchio edificio. Un padiglione che a causa dell’età dà qualche problema e che sarà demolito una volta pronto il nuovo Liceo che è attualmente in costruzione.

I tecnici della Provincia hanno spiegato le problematiche sia alla dirigente scolastica sia ai rappresentanti degli studenti.

