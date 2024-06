“Geal, futuro da preservare. Efficiente e con tariffe basse“

Passi avanti per preservare l’autonomia di Geal? Ieri mattina il Comune di Lucca e Geal Spa hanno partecipato al convegno “Acqua, risorsa primaria”, organizzato da Cgil Lucca e Cgil Massa Carrara alle Scuderie Ducali di Seravezza per un confronto diretto sul futuro del sistema idrico integrato a livello territoriale.

L’assessore all’ambiente Cristina Consani e il presidente di Geal Paolo Buchignani hanno dapprima evidenziato gli importanti risultati tecnici, qualitativi e ambientali ottenuti da Geal Spa, a fronte di una valida sostenibilità economica, con bilanci sempre in utile e con le tariffe al consumatore più basse rispetto a quelle applicate dai gestori unici. “In questi anni Geal Spa è riuscita infatti a tradurre in operatività i principi di efficacia, efficienza ed economicità alla base del D.Lgs. 152/2006, cd. decreto ambiente, risultando costantemente tra i primi gestori a livello regionale e nazionale secondo le graduatorie ARERA e venendo premiata nei bienni 2018-2019 e 2020-2021 con riconoscimenti economici per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro“, è la nota di Palazzo Orsetti.

Dato che il 31 dicembre 2025 si concluderà l’attuale gestione del servizio idrico integrato in concessione a Geal SpA., l’assessore Consani ha infine sottolineato la volontà dell’amministrazione comunale di valutare la gestione autonoma del servizio, previa verifica del possesso dei requisiti. Prospettive che verranno delineate e definite nei prossimi mesi, con l’amministrazione comunale che ancora una volta ha ribadito il proprio impegno finalizzato alla tutela delle risorse umane e l’eccellenza rappresentata da Geal in questo ambito, le tariffe, il rapporto qualità prezzo e la risorsa idrica.