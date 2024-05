Garfagnana Epic, ci siamo. Tre giorni di evento

Parte oggi la tre giorni tutta dedicata agli appassionati della MBT con la giornata riservata ai più piccoli che si svolgerà all’interno del comune di Gallicano, per poi entrare nel vivo domani e domenica: la decima edizione della "Garfagnana Epic", la gara non competitiva in Mountain bike. La manifestazione, ideata e coordinata dalla guida di MB Daniele Saisi, si dimostra ancora una volta, con quella che si preannuncia come un’edizione da record, un’intuizione vincente; abbinare la bellezza dei paesaggi delle nostre montagne e dei nostri paesi, con percorsi che collegano le Alpi Apuane all’Appennino Tosco Emiliano, impegnando tutto il territorio della Garfagnana a 360 gradi, alla passione per la Mountain bike e al piacere di vivere insieme una grande avventura.

Una formula più che azzeccata, che ha visto ogni anno aumentare partecipanti e migliorare l’organizzazione con un successo via via crescente, anche grazie a una profonda sinergia con numerose realtà del territorio coinvolte e partecipi nelle varie fasi organizzative, dai comitati e associazioni paesane, fino ai piccoli produttori locali attivi nell’allestimento dei vari punti ristoro dislocati lungo il percorso, impegnati a rendere disponibili spazi, strutture e servizi di accoglienza, spesso offerti da privati che hanno permesso il passaggio su fondi di proprietà e realizzato iniziative per l’accoglienza. Tante le associazioni coinvolte, dagli Impianti Sportivi di Gallicano, L’Aringo, Rione Monticello, Cittadini Virtuosi, Linea Gotica Molazzana, Garfagnana MTB Sharing, Pro Capraia, ASD Sillicagnana, Autieri Garfagnana, CAI Garfagnana.

Il plauso convinto per l’evento sportivo e non solo, arriva direttamente dall’azienda Idrotherm 2000, che da sempre affianca e sponsorizza la manifestazione, sostenendone il messaggio di positività e freschezza nato dal connubio tra valorizzazione del territorio e la MTB, simbolo di libertà e di amore per la natura. "Quest’anno - dettagliano dall’azienda Idrotherm 2000 - , abbiamo voluto dedicare anche una particolare attenzione alla giornata della Epic Kids, riservata ai più giovani partecipanti al Bike Festival. Per loro abbiamo preparato originali cappellini personalizzati, arricchendo così la tradizionale fornitura di borracce dei pacchi gara, affinché i giovanissimi possano appassionarsi sempre più a questo sport e cogliere in questa gara non competitiva i valori di socialità, amore per il territorio e per la vita all’aria aperta. A degna conclusione di un decennio di successi, poi, ci piace ricordare che proprio quest’anno la Garfagnana Epic si conclude in concomitanza con la Giornata Mondiale della bicicletta istituita dalle Nazioni Unite per la consapevolezza dei benefici sociali derivanti dall’uso della bicicletta come mezzo di trasporto e per il tempo libero, celebrata il 3 di giugno. Un bellissimo messaggio, viatico per la fortuna di questa manifestazione tanto amata".

Fio. Co.