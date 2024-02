Garfagnana e futuro delle parrocchie. Confronto tra sindaci e Arcivescovo

L’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti ha incontrato i sindaci a Castelnuovo, nella sede dell’Unione Comuni Garfagnana, per un confronto sul tema della comunità cristiana nei piccoli paesi di montagna e un approfondimento sulle sfide future che attendono il mondo della chiesa. Umanità, dialogo, aggregazione sono state le parole chiave emerse dall’incontro. L’Arcivescovo ha posto al centro della riflessione il tema della riorganizzazione delle parrocchie nelle aree interne. A questo interrogativo si è cercato di rispondere al tavolo con gli amministratori della Garfagnana e i referenti locali don Angelo Pioli di Castelnuovo, don Giovanni Grassi di Pieve Fosciana e padre Francesco Petrillo di Diecimo.

Monsignor Giulietti ha parlato della necessità di immaginare nuovi modelli pastorali per i piccoli centri per riavvicinare i giovani alla chiesa e andare incontro agli anziani con servizi di prossimità. Altra tematica affrontata, quella della concentrazione, che potrebbe contribuire a risolvere la complessità e la dispersione riunendo le persone in tempi e spazi centralizzati con l’obiettivo di disporre di numeri e risorse sufficienti a garantire la qualità e la varietà della proposta pastorale. Nell’incontro sono stati affrontati anche i temi dell’integrazione e della socialità soprattutto tra i giovani. Il valore delle tradizioni, come momenti di coesione per la comunità, il peso specifico del volontariato e dell’associazionismo, anche in aiuto alla chiesa, e infine il principio di accoglienza che, nella gestione del fenomeno migratorio, ha bisogno di una progettualità.

I sindaci hanno esposto le problematiche locali per contribuire a tracciare un quadro conoscitivo approfondito nell’ottica di cercare condivisione e concertazione sia sulle politiche sociali che sulla conservazione e valorizzazione dell’importante patrimonio culturale di cui dispone la chiesa.

Dino Magistrelli