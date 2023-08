GarfaDOGlandia a Piazza al Serchio: Un Pomeriggio Dedicato agli Amici a 4 Zampe

Oggi, domenica 20 agosto, in piazza Claudio Bechelli, a Piazza al Serchio, dalle 17 in poi, grazie all’iniziativa di cinque ragazze locali, Ilaria, Rachele, Monica, Lucrezia e Elena, con il patrocinio della Pro Loco, si svolge la prima edizione di GarfaDOGlandia (FOTO), un pomeriggio tutto dedicato ai cani, grazie alla loro passione per i cani e alla voglia di portare in Garfagnana una piccola ventata di cinofilia. "Abbiamo unito- spiegano le organizzatrici- educatori, istruttori, preparatori e medici veterinari per fornire piccole dimostrazioniinformazioni, sul meraviglioso mondo della cinofilia. Saranno inoltre presenti stand di associazioni, banchetti artigianali per i nostri amici a 4 zampe e spazio foto con una super dog photographer". Per l’iscrizione sarà richiesta un’offerta minima di 5 euro per cane. Il ricavato verrà poi interamente devoluto alle associazioni di zona per il sostegno, l’auto e le cure degli animali. I cani iscritti parteciperanno alle attività di Mobility, Disc dog, Dog dance, Problem solving e altre olfattive e alla sfilata di presentazione, suddivisa in 3 categorie, cuccioli fino a 12 mesi, adulti, anziani.

I vincitori saranno designati da una speciale giuria, composta da cinque bambinibambine, da 7 a 12 anni, scelti tramite estrazione tra i presenti all’evento. L’organizzazione offrirà poi un gadget per tutti i partecipanti. Il programma prevede, a partire dalle 17, le iscrizioni, il saluto di benvenuto, le attività cinofile e la presentazione di alcuni cani in cerca di adozione. Poi esibizione degli istruttori ed i loro cani, suggerimenti di pronto soccorso a cura del dottor Miotti, sfilata, premiazioni e ricco stand gastronomico.

Dino Magistrelli