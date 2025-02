Garante dell’infanzia. Primo passo compiuto con la scuola Nottolini

Ha preso il via mercoledì alla palestra della scuola secondaria di primo grado ‘L. Nottolini’ di Lammari (dell’Ic ‘Ilio Micheloni’), con i ragazzi e le ragazze delle classi prime, il primo momento della prima azione formativa prevista dal Protocollo d’intesa per la Cultura della legalità, sottoscritto nella sede del Consiglio regionale lo scorso 13 gennaio tra il Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Toscana, Camilla Bianchi, e il Comune di Capannori, la Questura di Lucca, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale per la Toscana e gli Istituti Scolastici Comprensivi.