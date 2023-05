Garante degli animali anche a Lucca La battaglia vinta di Mara Nicodemo

All’ultimo consiglio comunale è stata approvata con 21 voti favorevoli e 3 astenuti la mozione del gruppo consiliare di FdI per l’istituzione di un garante per gli animali del Comune di Lucca e la creazione di uno sportello per la tutela degli animali.

Mara Nicodemo, consigliera comunale di FdI e prima firmataria del provvedimento spiega: ”In campagna elettorale, insieme al collega Lido Fava, adesso nostro capogruppo, mi ero presa l’impegno di far istituire il garante degli animali anche nel nostro comune: è quindi per me una grande soddisfazione l’approvazione di questa mozione. Il rispetto degli animali costituisce un importante punto programmatico dell’amministrazione Pardini e questa novità ne interpreta in pieno le intenzioni. Il Garante per la tutela degli animali è già una realtà consolidata in diverse amministrazioni pubbliche, come ad esempio Roma, Milano, Napoli. Si tratta di una figura volta a relazionare le pubbliche amministrazioni ed i cittadini con la finalità di assicurare maggiore tutela agli animali; ricevere segnalazioni da parte di chiunque venga a conoscenza di maltrattamenti, segnalare eventuali reati all’autorità giudiziaria; promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sull’importanza del rispetto dei nostri amici a quattro zampe; verificare la necessità di spazi pubblici attrezzati. Una figura – chiude Nicodemo – quindi che metta gli animali, per molti di noi compagni irrinunciabili delle nostre vite, al centro del nostro abitare in città”.