Gamerro racconta le sue avventure

Matteo Gamerro, piemontese, 43 anni, laureato in ingegneria, aggredito dalla sclerosi multipla appena ventenne e in carrozzina da 13 anni, torna in Garfagnana per presentare il docu-film sulla sua impresa di un anno e mezzo fa, con la sua carrozzina joelette, attraverso i cammini di tutta Italia, tra cui la Via del Volto Santo, con l’obiettivo di sensibilizzare tutti sul tema della disabilità e dell’inclusività.

Gamerro e la sua troupe saranno presenti venerdì 5 maggio, alle 20.30, al Teatro Alfieri di Castelnuovo per la serata di proiezione della pellicola "Si può fare", un lavoro che porta la firma del regista Thomas Torelli e che vuole trasmettere un messaggio di amicizia, speranza e coraggio.

Nel settembre 2021, infatti, Gamerro si era cimentato nell’impresa di percorrere in joelette, questa speciale carrozzina adatta alle strade sterrate, i cammini italiani con tanti amici al seguito in suo sostegno. Il suo progetto aveva coinvolto anche la Garfagnana, grazie al coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana e dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio, e l’interessamento delle associazioni di protezione civile, volontariato e legate al mondo della disabilità.

La serata di giovedì proseguirà con la presentazione del cortometraggio "Le donne, i cavallier, l’arme… il nostro Orlando", per la regia di Alessandro Bertolucci. Il corto rientra nel progetto inclusivo "Vivacemente verso il futuro" della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, in collaborazione con il comitato La Foresta dei Sogni, finanziato dalla Fondazione cassa di Risparmio di Lucca e volto a creare opportunità ricreative ed occupazionali per i giovani in uscita dalle scuole. La serata è libera e ad ingresso gratuito.

Il giorno successivo, sabato 6 maggio, Matteo Gamerro affronterà una nuova avvincente sfida: "Montagna per tutti",un viaggio in joelette che lo condurrà dal Parco dell’Orecchiella direttamente sulla cima della Pania di Corfino, nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e della Riserva MAB Appennino Tosco-Emiliano, con l’ausilio del Club Alpino Italiano – Sezione di Castelnuovo di Garfagnana , delle associazioni di volontariato della Garfagnana, in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca.

La partenza è fissata per le ore 9. Alle 9.30, dal Centro Visitatori, sarà possibile, per tutti, intraprendere passeggiate guidate con possibilità di provare la joelette sui sentieri accessibili del Parco. Alle ore 13, i partecipanti si ritroveranno al Rifugio Isera per la pausa pranzo. Alle 14, infine, è prevista la visita guidata dell’Orto Botanico "Maria Ansaldi Pania di Corfino". Per entrambi gli eventi saranno coinvolte numerose associazioni con ragazzi e ragazze disabili della Valle del Serchio per dare vita ad un’opportunità di condivisione e conoscenza. Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi esprime grande soddisfazione per l’immediato coinvolgimento territoriale, parte importante di questo progetto che parla al cuore di tutti.

Dino Magistrelli