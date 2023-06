Gallicano in grande, ci siamo Nuova edizione del concorso

Ancora un paio di settimane di tempo per scatenare la propria creatività e dare sfogo al proprio talento alla scoperta del territorio del comune di Gallicano e partecipare al concorso fotografico "Gallicano in grande", giunto alla sua terza edizione e le cui iscrizioni sono previste in chiusura il prossimo 15 giugno. Questa terza edizione conterrà diverse novità, a partire dalla partecipazione nell’organizzazione, a fianco dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi, dei ragazzi che compongono la Consulta Giovanile di Gallicano, dalla nuova struttura del sito internet gallicanoingrande.it, dalla giuria rinnovata e dall’evento di premiazione spostato al 26 agosto. Ai partecipanti è richiesta la compilazione del modulo di iscrizione online e l’invio, tramite di un massimo di cinque foto, rappresentanti i luoghi più suggestivi del comune di Gallicano. Una volta giunti alla chiusura del bando avranno infatti inizio i lavori della giuria, alla cui conclusione verranno stampate le 10 foto finaliste, compresa quella vincente, in grandi dimensioni, 100m×150. Successivamente ci sarà la parte più spettacolare e condivisa dell’iter, con l’allestimento della mostra a cielo aperto.

L’esposizione fotografica, visitabile fino alla fine dell’estate, vedrà le foto delle prime due edizioni abbellire e colorare le vie del centro storico gallicanese, mentre le nuove foto dell’edizione attuale faranno da cornice alla piazzetta San Giovanni, punto nevralgico del paese vecchio. "L’evento di premiazione, accompagnato da un aperitivo - spiegano gli organizzatori -, il 26 agosto decreterà quella che sarà la foto vincitrice del contest. Questo appuntamento sarà un’occasione particolarmente speciale anche perché dedicato ai festeggiamenti per il primo compleanno della Consulta Giovanile di Gallicano, formatasi proprio nell’agosto dello scorso anno. Il vincitore verrà poi premiato con una stampa in alta qualità della propria foto, alla quale si aggiungerà una targa di premiazione e un premio speciale offerto dagli organizzatori". Informazioni e specifiche sul regolamento di partecipazione al concorso si trovano sul sito ufficiale gallicanoingrande.it. Lo staff del contest, fa sapere di essere agli interessati di essere particolarmente attivo nell’aggiornamento costante, con informazioni e novità relative al concorso, anche attraverso i suoi canali social Instagram e Facebook.

Fiorella Corti