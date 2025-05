Ceccarelli nuovo assessore. Del Chiaro sceglie il fedelissimo

Gaetano Ceccarelli è il nuovo assessore della giunta capannorese. Sostituisce Serena Frediani, dimessasi per ragioni personali. Ceccarelli, 66 anni, pensionato Asl, attualmente capogruppo in consiglio comunale della lista "Giordano Del Chiaro sindaco-Capannori 2034", entra a far parte della giunta del primo cittadino. All’ex Udc sono state assegnate le deleghe a sport e impianti sportivi, agricoltura, attività produttive, commercio e servizi cimiteriali. In occasione della nomina del nuovo assessore sono state redistribuite alcune deleghe.

L’assessora Claudia Berti assume la delega alla tutela degli animali, all’assessora Silvia Sarti sono state assegnate le deleghe politiche per la casa e disabilità, mentre l’assessora Silvana Pisani assume la delega al calzaturiero e al polo tecnologico. Ceccarelli vanta una lunga esperienza politica iniziata nelle file della Dc e poi proseguita nelle formazioni centriste che ne sono derivate.

E’ stato vice sindaco agli inizi degli anni 2000 (con sindaco Martinelli del centrodestra) e ha ricoperto per l’Udc vari incarichi provinciali e regionali. Nel 2014 è stato uno dei principali ispiratori della nascita di una forza politica centrista popolare in coalizione con il centrosinistra. Nel 2019 ha proseguito l’alleanza ed è stato capogruppo in consiglio comunale dei "Popolari e Moderati" fino al 2024, quando è stato rieletto consigliere comunale.

"Sono molto onorato di entrare a far parte della giunta comunale e ringrazio il sindaco Del Chiaro per la fiducia accordatami - dichiara Ceccarelli - mi accingo a svolgere questo nuovo ruolo con impegno, entusiasmo e spirito di servizio. Il mio principale obiettivo è quello di lavorare per il bene del territorio e di tutta la comunità. Con l’occasione ringrazio l’assessora Serena Frediani per l’ottimo lavoro svolto e per la condivisone di un percorso politico che continueremo a portare avanti". Fin qui Ceccarelli.

Il sindaco, Giordano Del Chiaro, aveva ringraziato sui social Serena Frediani, dispiacendosi per la decisione di lasciare, ma capendone le motivazioni di natura familiare e personale. Le deleghe sono state ridisegnate e aggiunte anche ad altri "ministri" del governo locale.

Massimo Stefanini