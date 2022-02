Galletti all’Asl “Ticket pagabili in contanti“

La Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Irene Galletti, scrive una lettera al direttore amministrativo dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e all’Assessore alla Salute, Simone Bezzini, per chiedere che sia ripristinata la possibilità di pagare in contanti presso il Cup ospitato nei locali dell’ex ospedale “Campo di Marte” a Lucca. Scrive Galletti “Mi viene segnalato come, presso la struttura dell’ex ospedale “Campo di Marte” di Lucca, ormai da tempo non sia possibile pagare il ticket mediante banconote. Questo perché tutte le postazioni automatiche abilitate a tale modalità di pagamento sono fuori servizio e gli sportelli con operatore, per “disposizioni interne”, non sarebbero disponibili ad accettare denaro contante”.

“Benché la transizione verso il pagamento elettronico abbia subito una netta accelerazione con la crisi pandemica - osserva la cinquestelle - alla fascia di popolazione anziana, fragile o con altre difficoltà, per la quale risulta complicato ricorrere a tali nuove metodologie, deve essere comunque garantita la possibilità di accedere alle forme tradizionali di pagamento”. “Per favorire questo - conclude - ho ritenuto necessario segnalare la questione al direttore amministrativo dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e all’Assessore alla Salute, Simone Bezzini“.