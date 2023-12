Gaetano Ceccarelli va in pensione. L’affettuoso saluto dei colleghi

I colleghi di Estar e Azienda USL Toscana nord ovest, salutano con affetto Gaetano Ceccarelli, andato in pensione nello scorso mese di novembre. Nell’ultimo periodo era stato funzionario tecnico di Estar, dopo oltre 40 anni di servizio nella sanità pubblica della Regione Toscana, gran parte dei quali trascorsi alle dipendenze dell’Asl 2 Lucca, poi confluita nell’attuale grande Azienda sanitaria.

Ceccarelli, infatti, era entrato a far parte del Servizio sanitario nel 1979, come dipendente dell’allora ospedale generale provinciale di Lucca. Ha quindi seguito tutto il percorso tracciato dalla riforma sanitaria del 1978 e dalle successive trasformazioni, transitando alle dipendenze dell’USL 6 Piana di Lucca nel 1980 e successivamente, dell’Azienda Sanitaria Locale 2. Poi, a seguito della riorganizzazione del servizio sanitario approvata dalla Regione Toscana, nel 2010 è passato alle dipendenze di Estar, dove è rimasto fino alla data del pensionamento.

E’ stato salutato dai colleghi nei giorni scorsi, in un simpatico incontro che si è svolto nella Cittadella della salute “Campo di Marte”. Oltre all’attività lavorativa, si è interessato alle questioni della sanità e delle condizioni di lavoro dei dipendenti anche in altre vesti: prima come sindacalista della Cisl e poi come amministratore locale e vicesindaco del Comune di Capannori.