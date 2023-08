Furto al Car Wash Caste al Turchetto, Blitz dei Ladri in Pochi Minuti

Una strada, la provinciale Romana, sempre molto trafficata anche di notte e comunque ben illuminata, con le telecamere della videosorveglianza a presidiare l’attività, in aggiunta alle altre del Comune. Ma tutto ciò non ha dissuaso i ladri che nella notte tra lunedì e martedì hanno devastato il Car wash Caste al Turchetto accanto al supermercato Pam, provocando danni per diverse migliaia di euro e rubando i gettoni, oltre al denaro. Dalle immagini degli “occhi elettronici“ si nota che gli autori del blitz erano in tre, incappucciati e armati di mazza, con cui hanno spaccato la porta del piccolo locale di servizio. Dalle immagini si nota che tutto è accaduto in pochi minuti. L’autolavaggio è self service e quindi i titolari si sono accorti da remoto dei danni e del raid dei malviventi. Fulmineo l’attacco alla struttura che, tra l’altro, ha un altro punto, sempre al Turchetto.

In altre due circostanze, negli anni passati, i soliti ignoti riuscirono ad introdursi nell’attività e a rubare. Della vicenda si sono occupati i carabinieri di Altopascio in quanto hanno raccolto la denuncia di quanto accaduto da parte dei proprietari i quali hanno anche allegato le immagini. Scattata l’attività investigativa.

Ma. Ste.