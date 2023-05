Furti nelle abitazioni Via soldi e oggetti in oro

Diversi i furti nel week-end nella Piana. Nel mirino dei soliti ignoti abitazioni, ma anche attività produttive, come nel caso dell’Esselunga di Marlia dove una persona è stata intercettata mentre cercava di rubare merce dagli scaffali. Sono arrivati i carabinieri. Altro colpo, stavolta in una casa privata in via Asciutti a Porcari dove i ladri hanno svaligiato una villetta in pieno pomeriggio, intorno alle 16. Le indagini stabiliranno se i ladri fossero a conoscenza o meno che i proprietari e tutta la famiglia si trovavano fuori. Verrebbe da pensare di sì, visto che per entrare in pratica i malviventi hanno sfondato la porta di ingresso, senza preoccuparsi del rumore. Una volta all’interno, il primo obiettivo, come sempre è l’oro, ma stavolta la ricerca degli oggetti del metallo più prezioso si è rivelata infruttuosa. In compenso, però, purtroppo, si sono impadroniti di circa 600 euro in contanti e di un telefono cellulare.

Bottino più ingente e colpo grosso in via Cotenni a Capannori. Anche qui villetta momentaneamente disabitata. Forzata una porta secondaria, la gang ha concretizzato il blitz all’interno dell’abitazione dove sono stati trovati monili in oro, per un valore ancora da quantificare. In tutti questi casi indagini a cura dei carabinieri.

Ma. Ste.