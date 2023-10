Furti nei cimiteri della Piana. In arrivo maggiori controlli

Un brutto gesto al cimitero id Altopascio, dove sono stati rubati i lumini dalle tombe, poprio nei giorni precedenti alla ricorrenza del primo novembre. A segnalarlo alcuni cittadini che purtroppo hanno dovuto subire questo furto odioso, perché perpetrato in un luogo particolare e a danno del ricordo dei propri cari.

"E’ successo alla sepoltura di mia madre - racconta M.F. - con mia notevole sorpresa quando mi sono recato a portarle i fiori ho notato che il lumino non c’era più. Ho guardato meglio, se fosse caduto a causa di una folata di vento, lo avrei trovato a terra o spostato in altra direzione. Ma non è così e, anzi, ho saputo da altre persone che a loro è successo la stessa cosa. Un costo irrisorio, come si fa a compiere simili gesti? Questi individui sono in pace con la coscienza? Attaccarsi ai lumini è davvero vergognoso. Le telecamere? Ci sono, ma non possono certo setacciare ogni angolo del camposanto. Servirebbero maggiore educazione e senso civico, oltre al dovuto rispetto per i morti. E’ una specie di profanazione".

Purtroppo nelle scorse settimane sono già stati registrati brutti episodi nei pressi dei cimiteri della Piana, come l’aggressione ad un’anziana che si stava recando alla tomba del marito, poche settimane fa. In vista della festività della prossima settimana le forze dell’ordine organizzeranno servizi mirati con controlli preventivi.

Massimo Stefanini