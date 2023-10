Fumetto di Bigo in edicola con La Nazione “L’invenzione del motore a scoppio“

Non tutti, soprattutto la nuova generazione, conoscono la storia dell’invenzione del motore a scoppio. Eppure protagonisti di tutto ciò furono due scienziati del nostro territorio, il pietrasantino Eugenio Barsanti e il lucchese Felice Matteucci. Una storia che viene raccontata nel colorato e divertente fumetto di Bigo, fumettista lucchese che, su impulso della Fondazione Barsanti e Matteucci – a 170 anni dall’invenzione del motore a scoppio – esce con il primo numero delle sue “Avventure del Bosone“ raccontando l’incredibile vicenda dei due scienziati, autori della “scintilla“ che cambiò il mondo dei trasporti.

Il fumetto, edito da Maria Pacini Fazzi Editore, è disponibile da oggi in edicola e in libreria ed è stato presentato ieri mattina alla presenza dello stesso David Bigotti, in arte Bigo, Francesca Fazzi per la casa editrice lucchese, Mia Pisano, assessore alla Cultura del Comune di Lucca, Maria Luisa Beconcini, presidente della Fondazione Barsanti e Matteucci, Dario Dino Guida per Lucca Crea, Manuela Giovacchini, in rappresentanza della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e da Cristiano Consorti vicecaposervizio del quotidiano La Nazione di Lucca.

Il volume, con prefazione della Direttrice di QN La Nazione il Resto del Carlino Il Giorno Agnese Pini, può essere acquistato da oggi nelle edicole del territorio in abbinamento facoltativo al nostro quotidiano al costo di 6 euro più il prezzo de La Nazione. Dunque Bigo, con i suoi colori e la sua vivacità, racconta un’importante fetta della storia della nostra città. Il volume si caratterizza per essere giovanile, dinamico, vivace e divertente, adatto ai più giovani e in grado di raccontare la storia dei due scienziati da un punto di vista fresco e accattivante.

L’obiettivo è infatti quello di diffondere il fumetto tra le scuole del territorio in modo da promuovere la conoscenza di questa storia e l’amore per il fumetto, e in generale per la lettura, alla nuova generazione. Un vero salto nel tempo che ci riporta a 170 anni fa, quando il motore a scoppio è nato a Lucca, a quando ci fu quella famosa scintilla che ha cambiato il mondo.

Le pagine del fumetto sono quindi un condensato perfetto di divertimento, storia e soprattutto lucchesità. La storia della scintilla che ha cambiato il mondo ha fatto scattare numerose sinergie intorno al progetto tra i numerosi player locali dall’editore Pacini Fazzi a La Nazione alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest che ha compartecipato al progetto al Rotary Club di Lucca a Lucca Comics and Games che ha patrocinato il volume e ne ospita la presentazione con Bigo a colloquio con Dario Dino Guida.

Il fumettista sarà infatti presente alla manifestazione con numerosi firmacopie. Da evidenziare l’appuntamento di sabato 4 novembre alle 16 alla libreria Ubik, dove si terrà l’"intervista in vetrina" con Bigo e Maria Luisa Beconcini. Tra le 17 e 17.30 la speciale sfilata di cosplayer Steampunk percorrerà le strade della città fino alla Biblioteca Agorà dove verrà presentato il fumetto (conduzione affidata a Dario Dino Guida di Lucca Crea), si continua poi con un altro firmacopie al Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci.

Giulia Alberigi