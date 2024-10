Freddo, ghiaccio e neve. Niente spaventa la classica “Garfagnana Epic Winter“

Non conosce ombre e non teme né freddo né gelo, la speciale formula che miscela sapientemente la passione per lo sport e, in particolare, per la Mountain bike, l’agonismo puro visto come prova personale di tenacia e resistenza, la curiosità verso un territorio ricco di angoli nascosti dalla grande bellezza naturalistica e il desiderio di vivere uno spazio di avventura che si trasforma da personale a collettiva. Questo e molto di più lo spirito che anima la ormai famosa corsa non competitiva "Garfagnana Epic", nata dieci anni fa dall’intuito del suo ideatore, il presidente dell’Associazione Garfagnana Epic Asd Daniele Saisi, e coordinata con il suo team di supporto, che torna sotto i riflettori con la sua originale versione invernale giunta alla terza edizione; la Garfagnana Epic Winter.

L’appuntamento è per il prossimo 8 dicembre con grandi novità, tra le quali il magico luogo scelto dall’organizzazione per la partenza e l’arrivo, che sicuramente renderà questa edizione ancora più emozionante, Il Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana a 1340m di altitudine. Seppure ancora relativamente giovane nella sua versione "fredda", l’evento è risultato molto apprezzato e atteso dagli appassionati bikers che hanno manifestato il loro consenso iscrivendosi nell’immediato, tanto che, a pochi giorni dall’apertura dei giochi, la Garfagnana Epic Winter è arrivata quasi al massimo dei possibili partecipanti.

"Siamo soddisfatti, anche perché in pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni abbiamo registrato quasi il tutto esaurito - commenta Daniele Saisi -. C’è molto entusiasmo intorno a questo evento, con tanti bikers che non vogliono perdere l’occasione di pedalare a 1600 metri, probabilmente su terra innevata. Il 66,67% degli attuali iscritti alla Garfagnana EPIC Winter ha partecipato all’edizione invernale del 2023 e questo sta a significare che l’esperienza vissuta li ha certamente divertiti e spinti a riprovarci. Anche per quest’anno l’itinerario sarà impegnativo, faticoso, tecnico e anche piacevolmente sorprendente. Un percorso ad anello di circa 50 chilometri e 1800 metri di dislivello positivo, principalmente su strade sterrate, attraversando borghi medievali, fino a lambire le vette più alte degli Appennini. Non mancheranno tratti di portage e sentieri tecnici e non ci sarà alcun vincitore. La filosofia dei nostri eventi , infatti, non è competitiva, ma si basa sul piacere di vivere un’escursione nella natura".

Fiorella Corti