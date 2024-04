Fratres, il consiglio nazionale a Spianate

A Spianate un consiglio nazionale dei Fratres. Grande onore per la più popolosa frazione del Comune di Altopascio che domenica scorsa ha ospitato il presidente che rappresenta tutte le associazioni della Penisola, Vincenzo Manzo, con delegati provenienti da molte Regioni italiane (Sicilia, Puglia e molte altre) che sono sbarcati all’aeroporto di Pisa e che sono giunti nella Piana. Già a settembre a Spianate erano arrivati delegati non solo della Toscana ma anche di altre aree. Questo significa che l’associazione che ha da poco compiuto 40 anni, è ben considerata. Diverse le tematiche affrontate.

In primis il bilancio, con le iniziative per incentivare la donazione la cui promozione è fondamentale per un ricambio anche di ntartua generazionale e favorire l’accesso dei giovani. I Fratres presenteranno il 4 maggio, nel corso della cena del Donatore, un nuovo mezzo, un Doblò, attrezzato anche per i disabili e che potrà accompagnare chi vorrà recarsi a donare senza averne le possibilità con il trasporto. L’iniziativa servirà anche per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della donazione, appunto. Perché si va incontro al periodo estivo e questa esigenza si manifesterà ancora con maggiore urgenza, vista la richiesta, come sempre, notevole di plasma durante i prossimi mesi. Ecco l’intero consiglio direttivo dei Fratres di Spianate: presidente Giuseppe Latessa, vice Paolo Gasparello; segretari Giorgio Seghieri e Cristian Buti; amministratori Ginetta Papini e Ilaria Satti; capogruppo (coloro che hanno il compito di proporre e realizzare iniziative) Antonio Miggiano, Roberto Cordasco, Alessandro Balduini.

Consigliere Sonia Maggi. Poi l’ex presidente Luciano Savoni.

Ma.Ste.