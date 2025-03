Fratres, i riconoscimenti . Premiati quattro donatori. C’è anche l’atleta Santi

Sono state effettuate quattro significative premiazioni da parte del raggruppamento territoriale Donatori di sangue Fratres della Garfagnana, con il coordinamento del responsabile di zona Sistano Mariani. Sono stati infatti premiati, nell’ambito di un semplice ma sentito incontro, la donatrice più giovane che è risultata essere nell’ultimo anno Sofia Tardelli di Castelnuovo e il ragazzo più giovane che è stato Giorgio Venanzi del Gruppo Fratres Poggio- Sillicano-Filicaia in Comune di Camporgiano. Poi la donatrice più fedele nell’arco degli ultimi anni in fatto di continuità di donazioni che è risultata Oliva Raffaelli di Pieve Fosciana. Infine come donatore più fedele in assoluto è stato premiato Fabrizio Santi di Villetta del Gruppo Fratres di San Romano, il quale ha effettuato oltre 50 donazioni fino allo scoccare dei 70 anni, l’età massima per la donazione del sangue. Ai quattro premiati sono state donate una polo e una felpa con il logo dei Fratres.

A proposito di Fabrizio Santi ricordiamo che è ancora un bravo atleta nelle gare sulla media-lunga distanza, nella categoria Veterani con buoni risultati anche a livello regionale e nazionale. A Fabrizio Santi sono giunte anche le congratulazioni da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. "Siamo felici e orgogliosi - ha affermato la presidente del gruppo Fratres di San Romano Lara Crudeli - per il riconoscimento ottenuto dal nostro Fabrizio Santi, come donatore più fedele tra tutti i donatori della Garfagnana. Fabrizio ha una lunghissima storia di donazioni che gli ha permesso di ottenere questo importante riconoscimento. Una bella storia di solidarietà, generosità e responsabilità. Tutti noi dobbiamo cercare di imitare Fabrizio, perché donare il sangue è un piccolo gesto ma di grande utilità per chi ne ha bisogno". "L’esempio di Fabrizio Santi – ricorda il coordinatore Fratres della Garfagnana Sistano Mariani- va rimarcato in quanto non è comune avere dei donatori che in contemporanea fanno anche attività agonistica. Un doppio complimento a Santi sia per i buoni risultati che da anni sta avendo nell’atletica, sia per la sua continua sensibilità per la donazione fin tanto che la legge glielo ha permesso in relazione all’età.

Per tutti noi resta un esempio di donatore sensibile alle continue richieste di sangue da parte delle strutture sanitarie".

Dino Magistrelli