Fratelli d’Italia cala il tris. E punta alle elezioni

Eletti i nuovi coordinatori comunali di Fratelli d’Italia nella Piana. Si è svolto il congresso dei circoli di Altopascio, Porcari, Montecarlo. Hanno partecipato numerosi iscritti e simpatizzanti e portato i loro saluti iniziali anche gli esponenti dei partiti alleati. Durante i lavori, deliberato all’unanimità un ordine del giorno volto a promuovere un coordinamento dei circoli della Piana di Lucca per rendere più corale e compatta l’azione del partito su questa parte del territorio provinciale visto che le tematiche che lo riguardano sono largamente simili. "Siamo soddisfatti – spiega il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni – della partecipazione registrata a questo appuntamento congressuale e del dibattito che si è registrato. Il segnale è quello di un partito vivo che vuole rilanciare la propria azione. L’avvio di un coordinamento stabile dei circoli della Piana è una scelta saggia".

Al termine dell’assemblea sono stati eletti i nuovo coordinatori comunali: Simone Dami per il circolo di Altopascio. Avrà al suo fianco l’uscente Valerio Biagini (che rimane consigliere comunale e membro del coordinamento provinciale FDI), Alessandro Bianchi, Francesco Tuci, Massimiliano Paluzzi e Pina Bruno. Per Montecarlo e Porcari sono stati eletti, come coordinatori comunali, rispettivamente Roberto Del Vigna e Giacomo Giannoni. "Faremo squadra per portare avanti le idee ed i valori del partito nei nostri circoli e nei nostri Comuni, – hanno commentato i tre coordinatori – ma soprattutto fronteggeremo in modo unito e compatto le criticità e le necessità che in molti casi accomunano il nostro territorio stando a fianco dei nostri concittadini". Nel direttivo altopascese ci sono nomi ben conosciuti, ex assessori come Massimiliano Paluzzi e Alessandro Bianchi, che hanno notevole esperienza amministrativa e che potrebbero essere protagonisti alle prossime elezioni.

Ma.Ste.