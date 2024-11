Da Verrucole fino agli Stati Uniti, le origini garfagnine dello scienziato Frank Vincenzi

San Romano in Garfagnana, 26 novembre 2024 – Ha la famiglia originaria di Verrucole, con i nonni Achille Vincenzi e nonna Emilia Crudeli, in Comune di San Romano, il noto scienziato americano e professore universitario Frank Vincenzi, classe 1938, autore di 135 pubblicazioni, 8mila richiami a suoi lavori scientifici, circa 4mila citazioni, il quale, al Burke Museum, ha ricevuto recentemente il Legacy Award dalla Facoltà di Farmacia dell’Università dello Stato di Washington, a Seattle, un tributo all’eccellenza e all’innovazione che hanno portato la suddetta Facoltà all’avanguardia nella formazione scientifica farmaceutica.

Siamo venuti a conoscenza della garfagninità del professor Vincenzi grazie al giurista e docente universitario Manuele Bellonzi, che ha fatto da prezioso collegamento con la figlia dello scienziato Ann Marie negli Stati Uniti, la quale ora vorrebbe fare una sorpresa a papà, facendole leggere La Nazione, che arriverà dall’Italia.

Ancora oggi, ricorda con simpatia e commozione il suo primo viaggio, negli anni Sessanta, di inverno, con la neve, a Verrucole, dove era ritornata ad abitare nonna Emilia. “Fra le tante attività di mio papà, da qualche anno in pensione - riferisce Ann Marie Vincenzi - , c’è un interessante lavoro sulla genealogia di molte famiglie della zona di San Romano in Garfagnana. Vi continua a lavorare incrociando i dati d’archivio con quelli ricavati dal Dna di alcuni soggetti per ricostruire le varie relazioni non di una singola famiglia, bensì di una comunità allargata. Intensa poi la sua attività all’interno del Dipartimento di Farmacia, dove ha svolto ricerca e ha insegnato farmacologia agli studenti di Medicina. Il dipartimento di Farmacia gli ha conferito il premio alla carriera per il suo impegno e grande professionalità nell’insegnamento”.

“Per quanto riguarda la sua passione per la genealogia - continua la figlia Ann Marie Vincenzi - mio padre ha provveduto a incrociare i dati derivati dal Dna con quelli archivistici dei paesi di Vibbiana, Verrucole e Caprignana”.

Ad oggi l’albero genealogico realizzato dal professor Frank Vincenzi contiene circa 700 nominativi. Infine da ricordare che l’attività di ricercatore e scienziato di Vincenzi si è continuamente estesa ad altri settori. “Oggi - afferma lo scienziato - , essendo in pensione, non ho più accesso ai laboratori delle facoltà universitarie. Tuttavia, grazie a Internet, sono in grado di impegnarmi nella ricerca accademica e di comunicare e collaborare con ricercatori in tutto il mondo. Ciò ha portato a recenti ricerche sul ruolo della sindrome del QT lungo, indotta da farmaci e/o dell’attivazione del riflesso di immersione in acqua nei mammiferi”.