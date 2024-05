Frane e rami sulla strada. Timori e disagi a Stabbiano

A Stabbiano, in località Bucetri, la scarpata della collina soprastante la strada, già smottata nei giorni scorsi, a seguito delle ultime piogge ha ripreso a franare; alcuni alberi di grosse dimensioni si sono protesi verso la carreggiata, ostruendola. Solo dopo l’intervento di due volontari, che ne hanno reciso i rami, il percorso è tornato agibile. Nel frattempo, un grosso pino da tempo pericolante, si è spezzato, facendo “ponte” sulla strada. Tanto che sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. La fragilità di quel tratto si sta rivelando sempre più consistente, e si teme che, dopo gli alberi, possano cadere anche le rocce sporgenti dal terreno, come già accaduto durante il primo smottamento. Inutile dire che la gente comincia a temere di questa situazione per la quale, fino ad ora, niente è stato fatto, se non issare al basamento della frana delle paratie di cemento di dimensioni ridotte che si rivelerebbero insufficienti a reggere un eventuale movimento di terreno e rocce.

Vincenzo Pardini