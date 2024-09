Frane e allagamenti nella Valle. Oltre 100 mm di pioggia in poche ore

La provincia di Lucca ha conquistato ieri il primato della zona più piovosa della Toscana. Guardando alle prime dieci località che hanno registrato e superato 100 millimetri (entro le ore 19) ben 9 sono nella nostra provincia. Vallelunga con 142,2; Palagnana con 129; Chifenti con 128,2; Calavorno 117,2; Borgo a Mozzano 117; Pietrasanta con 110,4; Camaiore con 108,8; Retignano con 107,2,6 e Fabbriche di Vallico con 101,6 millimetri. Il centro storico di Lucca si è fermato a 50,4 millimetri. Per trovare un valore superiore di pioggia in centro si deve risalire al 26 febbraio scorso.

Il maltempo si è concentrato soprattutto in Valle del Serchio, provocando gravi criticità a macchia di leopardo. Colpita, in particolare, la zona del comune di Bagni di Lucca dove si è abbattuta una potente grandinata in mattinata, nell’area di Benabbio e con forti temporali che hanno messo in ginocchio diverse abitazioni nella popolosa frazione di Fornoli nel primo pomeriggio.

Qui sono stati allagati i seminterrati di almeno quattro abitazioni a schiera, con altre in grave difficoltà e l’impossibilità da parte dei vigili del fuoco di intervenire con celerità, visto il gran numero di chiamate e di operazioni in corso. Sul posto i carabinieri e personale dell’Unione Comuni della Valle del Serchio con due mezzi dotati di autopompe.

Due persone, mentre cercavano di togliere autonomamente l’acqua dalle loro abitazioni, sono state colte da un lieve malore e soccorse dal personale del 118, arrivato dopo la chiamata dei carabinieri. Tra queste Damiano Donati, uno dei titolari della Lavanderia industriale Donati, che è stato colto da una leggera ipotermia: il medico del 118 gli ha prestato le prime cura, ma lui ha poi rifiutato il ricovero per non abbandonare l’abitazione allagata in via Papa Giovanni XXIII. "Sono sconcertato – ha dichiarato Donati, molto affranto – perché avevo da tempo segnalato al Comune la necessità di un intervento di manutenzione dei tombini nella zona, completamente otturati". In zona a spalare l’acqua anche il vicesindaco di Bagni di Lucca Sebastiano Pacini. "La mia abitazione – spiega invece la signora Liviana, sempre di Fornoli – è stata risparmiata per un pelo perché ho una soglietta di cemento davanti casa...".

A preoccupare molto è anche l’evoluzione del maltempo, che ha concesso in serata solo una pausa. Alcune strade della Valle sono allagate e una frana ha interessato nel primo pomeriggio un tratto a senso unico della la provinciale Lodovica all’altezza del Ponte del Diavolo in direzione Lucca, nel comune di Borgo a Mozzano Proprio a Borgo a Mozzano sono caduti ieri 53 millimetri di pioggia in una sola ora. Sulla frana è intervenuto per il ripristino il personale della Provincia di Lucca.

Fiorella Corti

Marco Nicoli