Frane, allagamenti e black out. Il maltempo porta danni e disagi

Vento in netto calo e timidi sprazzi azzurro, che cercavano di farsi strada tra le nubi grigie ancora prevalenti, hanno caratterizzato la tarda mattinata e poi la giornata di ieri, dopo una notte difficile vissuta dalla popolazione della Valle del Serchio a causa dell’imperversare del maltempo. L’allerta meteo di criticità arancione in corso, per rischio idraulico e idrogeologico e forti temporali diramata dal Centro funzionale della Regione per tutta la giornata di lunedì e fino alla mezzanotte, ha soltanto sfiorato i comuni del territorio fino a circa le 20, quando invece ha manifestato parte della sua forza con fenomeni atmosferici particolarmente importanti.

Il maltempo, con pioggia e vento forti, che si è abbattuto sulla Valle ha colpito in particolare la Garfagnana, dove i pluviometri di Orto di Donna e Passo di Pradarena hanno registrato intorno alle 21.30 la caduta di oltre 20 mm di acqua piovana in appena 15 minuti. Minucciano e Vagli Sotto sono stati i comuni maggiormente interessati dalle precipitazioni della notte. Tanti i disagi per i cittadini e per la regolare circolazione stradale, con allagamenti in diverse arterie viarie e nel centro del capoluogo Castelnuovo, dove è dovuta intervenire a supporto di tecnici comunali anche l’Ass. Nazionale Autieri d’Italia, sezione Garfagnana, per aiutare a stasare le griglie e pulire i pozzetti.

Situazione difficile sulla strada comunale Valligori-Massasassorosso, nel comune di Villa Collemandina, dove alcuni importanti smottamenti hanno costretto all’interruzione della circolazione nel tratto che rimarrà chiuso sino alla sua messa in sicurezza. Il C.O.I. di Orto Murato si è immediatamente messo in contatto con le amministrazioni comunali locali per monitorare il reticolo idraulico. Attivato anche il Centro Situazioni dell’Unione Comuni Garfagnana, presidiato fino all’una di ieri e rimasto reperibile per tutta la giornata con il compito di monitorare la situazione a livello intercomunale.

Frane e smottamenti sono stati segnalati a La Villa, nel comune di Fosciandora, nella parte bassa della strada per Cardoso nel comune di Gallicano, dove è caduta una pianta su un cavo elettrico, mentre si è intervenuti per la ricostruzione di un fosso tombato nella frazione di Sant’Anastasio, nel comune di Piazza al Serchio, che dopo la sua occlusione ha causato una fuoriuscita a fontana dell’acqua che si è riversata sull’abitato sottostante.

La forte presenza di fulmini, che hanno spesso illuminato a giorno il territorio, ha causato anche l’interruzione dell’energia elettrica in diverse zone, con il comune di Barga al centro di un black out causato da un importante guasto a una centralina dell’Enel. Nel comune di Gallicano giornata di lavoro per Enel per ripristinare l’energia elettrica a Campo e Perpoli. Sempre a Gallicano, annullato il mercato rionale previsto per oggi.

Ricordiamo che è stata emanata una nuova allerta meteo in codice giallo per rischio idrogeologico, attiva dalle 12 e fino alla mezzanotte di oggi.

Fiorella Corti