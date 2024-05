Francesco Zavattari tra Shangai e Padova. Arte senza confini

Un maggio intenso per l’artista e art designer lucchese Francesco Zavattari. Dopo il recente rientro dal tour americano, è volato nuovamente in Cina per il meeting annuale di VeryLux quale testimonial per il Made in Italy e Brand Ambassador per MaxMeyer, Viero e Cromology Italia: in particolare, il 18 maggio a Shanghai, Zavattari ha incontrato centinaia di ammiratori e rivenditori del partner cinese e tenuto una delle sue conferenze sul colore e sul design. Al rientro in Italia è stato impegnato, senza soluzione di continuità, a Padova, nella riqualificazione della facciata della Scuola Secondaria Giacomo Zanella: come fatto a Lecce nel 2022, Zavattari ha dato nuova vita all’aspetto esteriore dell’edificio, personalizzandolo con i suoi tratti di colore e con i suoi inconfondibili personaggi. Coinvolta nell’operazione, una cordata importante di committenti e sponsor quali il Comune di Padova, la Fondazione Cariparo con il suo bando “Adotta uno Spazio“ e la Fondazione Fenice Green Energy Park. Non mancano poi i partner tecnici, fondamentali per la concreta realizzazione di quest’opera monumentale di oltre 300 metri quadrati: Cromology Italia.