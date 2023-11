Frana lungo la strada, chiusa la statale dell’Abetone e del Brennero

Ponte a Moriano (Lucca), 10 novembre 2023 – Una nuova frana in Garfagnana, dove è stata chiusa la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” in entrambe le direzioni al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca.

Lo smottamento ha interessato la scarpata di monte causando lo scivolamento sul piano viabile di fango e detriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici e le squadre Anas per valutare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del versante per riaprire al traffico l’arteria, compatibilmente con le condizioni meteo.