Fosciandora, in arrivo oltre 2 milioni. Grande riqualificazione in arrivo

Soddisfazione, orgoglio e gratitudine sono le emozioni che prevalgono nelle parole del sindaco del piccolo comune Garfagnino di Fosciandora, Moreno Lunardi, che ha annunciato in queste ore di aver scalato la graduatoria di un bando che porterà sul territorio un grande investimento dal valore complessivo di 2 milioni e 670mila euro. Il progetto insiste sulla riqualificazione e rigenerazione della canonica della Chiesa di San Michele Arcangelo a Migliano con una configurazione particolarmente ambiziosa che vede uno sviluppo su più fronti, sia sociale sia turistico.

Grande, dunque, l’appagamento nel vedere un sorta di sogno che sta per avverarsi, sottolinea il primo cittadino di Fosciandora, la fierezza per aver raggiunto il primo posto nella graduatoria del bando regionale incentrato su interventi di rigenerazione urbana e anche tanta riconoscenza per tutti coloro che hanno creduto e appoggiato il progetto fin dalle prime fasi della sua nascita.

"Un ringraziamento va innanzitutto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con il suo presidente Marcello Bertocchini che ha finanziato la fase della progettazione - interviene il sindaco Lunardi - . Da non dimenticare il gruppo di lavoro della mia amministrazione, i tecnici Gabriele Ferrari, geometra, e Domenico Davini, architetto, che sono riusciti a fare apprezzare al meglio il frutto del loro impegno facendolo schizzare in testa alla graduatoria del bando".

In partenza a breve, dunque, il primo lotto funzionale di 900mila euro, che prevede la creazione di un complesso di appartamenti utilizzabili per anziani autosufficienti e come supporto per turisti e visitatori. La struttura sarà costituita da tre piani e dotata di ascensore e accessibile ai portatori di handicap, con aree comuni, lavanderia, magazzino e cantine nel seminterrato e con singoli appartamenti e camere ai piani superiori, primo e secondo.

Non mancheranno aree relax e destinate alla lettura e allo svago. Il secondo lotto di risorse, invece, sarà dedicato alla ricostruzione di un vecchio rustico adiacente alla canonica, conosciuto come “La casa del contadino“ per 719mila euro. Andando, poi, nel dettaglio del terzo e quarto lotto, totale poco più di un milione di euro, si scopre che si lavorerà su importanti migliorie all’esterno, con la creazione di una serie di servizi accessori di rilievo, che prevedono anche la creazione di un piccolo anfiteatro all’aperto per attività teatrali, eventi e manifestazioni conviviali.

Fiorella Corti