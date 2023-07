Fosber cresce e cerca personale Assunzione per venti trasfertisti

Fosber assume 20 tecnici trasfertisti. Il noto Gruppo internazionale, specializzato nella produzione di linee per il cartone ondulato, rinnova la sua crescita e assume nuove maestranze. L’azienda, la cui sede è a Monsagrati, nell’ottica delle politiche di investimento e dopo l’approvazione del Contratto integrativo, informa che sono attive posizioni di assunzione sia per gli stabilimenti di Lucca che di Vimercate, in provincia di Monza Brianza. L’annuncio arriva direttamente dal Ceo, Marco Bertola che spiega anche il ruolo dei tecnici trasfertisti. "L’azienda - si legge in una nota della Fosber - è alla ricerca di venti tecnici trasfertisti, il cui ruolo consiste nel fornire supporto, seguendo installazioni e operazioni di manutenzione sui macchinari presenti presso gli impianti".

Una figura importante, dunque, per la quale sono richieste competenze mirate. Prosegue la nota del Gruppo: "Questa posizione offre l’opportunità unica di viaggiare in tutto il mondo, e lavorare presso diverse sedi dei clienti collaborando anche con le filiali del gruppo (Fosber, Tiruña, Quantum Corrugated); vi sono anche posizioni aperte per tecnici per un’esperienza a lungo termine in America Latina". L’azienda, inoltre, fa sapere che il recente contratto integrativo, "prevede diverse novità positive per tutti i dipendenti Fosber e, tra le altre cose, anche un miglioramento del trattamento remunerativo proprio per i tecnici trasfertisti, nonché l’introduzione di una nuova fascia di disponibilità minima garantita di 90 giorni di trasferta all’anno".

All’interno della proposta occupazionale di Fosber, è inoltre attiva la ricerca di electrical designers e project automation engineers, da impiegare presso la sede centrale di Monsagrati. Infine, proprio nell’ottica del potenziamento dell’organico, "anche Quantum Corrugated - azienda del gruppo Fosber con base a Vimercate, è in cerca di personale. In questo caso le posizioni aperte sono designer, field service engineer (mechanical, automation, software), quality control specialist, mechanical technician (internal production) e infine personale per il technical upgrade dept".

Chi fosse interessato, può inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Mau. Guc.