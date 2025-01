Forza Italia, stagione di congressi. Le prossime mosse degli azzurri: "Importante aumento di iscritti"

"I dati delle nuove iscrizioni certificano l’ottimo lavoro svolto fin qui, e ci danno la spinta per andare ancora avanti giorno per giorno". Carlo Bigongiari, segretario Provinciale di Forza Italia, insieme al coordinatore regionale dei giovani del partito, Matteo Scannerini e l’assessore al turismo e alla mobilità del Comune di Lucca, Remo Santini, ha illustrato le prossime mosse del partito, in una conferenza che si è tenuta alla Stella Polare a Lucca. "Inizia la stagione dei congressi comunali - spiega Bigongiari -, che si terranno nel mese di febbraio in tutta la Provincia di Lucca. Un dato per noi importante, arriviamo dalla chiusura della campagna di tesseramento del 2024 in linea con il dato nazionale. Nella nostra Provincia i numeri sono aumentati del 30% rispetto al 2023. Una grande soddisfazione, il partito continua a crescere ed è sempre più vicino ai cittadini". Un passaggio, poi, anche n vista delle prossime iniziative. "Dopo i congressi nel mese di febbraio - continua -, che saranno momenti importanti di partecipazione e democrazia, si creeranno finalmente le strutture comunali. E’ importante che le segreterie comunali siano ufficializzate, in modo da poter esprimere il proprio parere su programmi e candidati in vista delle regionali".

Si parte a Viareggio il 2 febbraio al Marco Polo Sporting Center, l’8 febbraio a Massarosa nella sede del partito, a Camaiore il 15 febbraio nella sede della Misericordia di Lido, ad Altopascio sempre il 15 febbraio nella sede comunale, il 16 a Capannori presso il teatro Arte’, a Lucca il 22 alla Chiesina dell’Alba, a Seravezza il 22 febbraio in via Aurelia 1197 a Querceta, il 23 febbraio a Pietrasanta in via Aurelia nord km 387.700 presso l’associazione Guiscardo. Una stagione, quella congressuale, che vedrà così culminare la fase di organizzazione del partito sul territorio, iniziata un anno e mezzo fa con ottimi risultati in termini di ascolto delle persone, iniziative e una campagna di tesseramento che ha portato ad incremento, come detto, del 30 per cento degli iscritti.

"Gli ultimi 24 mesi sono molto positivi - sottolinea Scannerini -. La politica dei fatti ha attirato sempre più persone, e di questo siamo molto felici. Nelle segreterie comunali ci saranno sempre più giovani, e questo per noi è molto importante". "La riorganizzazione del partito ha già dato i primi frutti - conclude Santini -, con oltre un milione di euro arrivati in sostegno delle opere della Provincia. Ben 700mila euro per le Mura di Lucca e 300mila per la Versiliana".

ia.na.