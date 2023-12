Forza Italia sceglie i vertici. Bigongiari coordinatore

Come da previsione, Carlo Bigongiari è stato eletto coordinatore provinciale di Forza Italia per Lucca: ecco il responso del congresso del partito azzurro tenutosi ieri all’Hotel Le Ville di Capannori. Oltre a Bigongiari, che era il commissario uscente, sono stati votati anche i membri del coordinamento e i delegati al congresso nazionale del 23 e 25 febbraio. Al congresso ha portato i suoi saluti, presiedendolo, l’onorevole Paolo Barelli che è capogruppo alla Camera per Forza Italia.

"Il centrodestra - ha dichiarato Barelli - si è trovato a guidare il Paese in un momento particolarmente difficile, visto che le guerre, come è noto, influenzano anche le decisioni di carattere politico ed economico del nostro Paese, affermando comunque che il sostegno alle famiglie con redditi medio-bassi sarà comunque la priorità del governo italiano". Dopo l’intervento di Barelli è stato trasmesso il saluto in videoconferenza del segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani. Poi, il dibattito: a sostegno di Carlo Bigongiari sono intervenuti vari amministratori di Forza Italia, tra cui il sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti, e l’assessore al Turismo di Lucca Remo Santini. Oltre ai saluti dei rappresentanti di Fratelli d’Italia e della Lega, da segnalare l’intervento del coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella, che ha ricordato il lavoro che ha portato avanti Bigongiari già nelle vesti prima di commissario provinciale e l’impegno che lo attende ora. Compiacimento per la scelta di Bigongiari anche da parte dall’onorevole Deborah Bergamini.

"Oggi siamo più forti di prima – ha spiegato – e sta a ciascuno di noi dimostrare le nostre capacità. Dobbiamo dimostrare di essere una comunità politica in grado di guidare la Nazione e la Toscana". Per il movimento giovanile, ha portato i saluti il coordinatore regionale Matteo Scannerini. Bigongiari, nella mozione congressuale per la sua elezione, ha centrato iIl suo primo passaggio sulla figura del presidente Silvio Berlusconi, per poi soffermarsi sul programma nella convinzione che il partito abbia al suo interno le risorse per fare bene e ben governare.

"Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Bigongiari – e mi impegno a lavorare per il bene del nostro partito e della nostra provincia. Forza Italia è una forza politica radicata sul territorio e che può dare un contributo importante alla crescita della nostra comunità".

Ecco gli eletti nel coordinamento provinciale: Matteo Scannerini, Gloria Agnitti, Filippo Candelise Filippo, Ciro Costagliola, Eros Baldini, Fabio Francesconi, Marzia Lucchesi, Irene Nardini, Luca Bianchi, Claudio Gemignani, Simone Tartarini, Remo Santini, Angela Grasseschi, Nicola Moriconi Nicola e Laura Lencioni. Questi, invece, i delegati al congresso nazionale: Matteo Scannerini, Marcello Mancini, Ciro Costagliola, Luca Bianchi, Eros Baldini, Fabio Francesconi, Alberto Giovannetti, Alessandro Di Vito.