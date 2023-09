Forza Italia punta sui giovani Il nuovo direttivo lancia la sfida

Obiettivo: farsi conoscere e aggregare giovani. Forza Italia Giovani di Lucca si struttura con un suo direttivo e si lancia in una serie di iniziative, la prima delle quali sarà già in questo mese di settembre.

A ufficializzare ieriè stato ieri mattina nel corso di un incontro con la stampa cittadina, il coordinatore del movimento, Giovanni Sicca, che, alla presenza dell’assessore comunale Remo Santini e del consigliere comunale Giovanni Ricci.

La sfida è lanciata.

"Siamo tra i gruppi giovanili più numerosi della città e a livello toscano siamo il gruppo più numeroso di Forza Italia Giovani – ha spiegato Sicca – e abbiamo deciso di dare vita a un progetto di rinnovamento votato all’unanimità, inserendo nel nostro direttivo alcune figure fondamentali, perché se è vero che stiamo crescendo, è altrettanto vero che non ci dobbiamo certo fermare e dormire sugli allori. L’inserimento nel direttivo di quattro figure fondamentali è il primo passo di un cambiamento che culminerà con le Europee del 2024".

Del nuovo direttivo fanno parte oltre a Sicca e al consigliere comunale Ricci, Massimo Pieri, che ricoprirà l’incarico di segretario, Gioele di Vito, che sarà responsabile dell’organizzazione, Gian Marco Mazzoni, che è il nuovo responsabile della comunicazione, e Mihaela Acatrinei, che sarà il responsabile amministrativo e che già ricopre anche il ruolo di coordinatrice di Azzurro Donna, il movimento femminile del partito.

"La grande sfida che ci attendere – aggiunge Pieri – sarà rendere interessanti le tematiche della politica ai giovani e a quel vasto mondo di professionisti che ci guarda con interesse. Stiamo lavorando – conclude Pieri – già a alcuni progetti per garantire rappresentanza territoriale che dopo l’abolizione delle circoscrizioni è sparita così come su altre tematiche di rilevanza per la città".

Fabrizio Vinceti