Forza Italia. I congressi comunali

Congressi di Forza Italia nella Piana. Quello che sta per arrivare sarà un week end contrassegnato da nuovi congressi comunali di Forza Italia in provincia di Lucca. La spinta di rinnovamento del partito e del suo radicamento sul territorio dunque prosegue senza sosta. Si inizia sabato alle ore 10 con il congresso comunale di Altopascio, che porterà all’elezione del segretario e si svolgerà nella sala dei Granai. A presiedere l’appuntamento sarà il consigliere comunale di Lucca, Giovanni Ricci. Il giorno successivo, domenica alle 15.30 presso il bar Gemignani di Lammari si terrà invece il congresso comunale di Capannori, presieduto dall’assessore al turismo e mobilità del Comune di Lucca, Remo Santini.

"I congressi comunali non sono solo un appuntamento organizzativo, ma un simbolo della vitalità democratica del nostro partito - sottolinea il segretario provinciale Carlo Bigongiari - che si impegna quotidianamente per essere vicino ai cittadini e rispondere alle loro esigenze. Si tratta quindi di un momento fondamentale per la vita di Forza Italia, che peraltro arriva dopo una campagna di tesseramento che ha portato ad un aumento record degli iscritti.

Una volta che saranno celebrati tutti i congressi anche in altre zone del territorio, intensificheremo di nuovo la fase di ascolto delle persone, rivolgendo attenzione alla preparazione delle elezioni regionali di quest’anno. Il nostro partito gode di ottima salute, cresce ed è pronto ad affrontare nuove sfide".

M.S.