Forza Italia cresce anche in Media Valle

BAGNI DI LUCCALo stato maggiore provinciale di Forza Italia ha tenuto giovedì pomeriggio una conferenza stampa a Fornoli, presso il Bar Serra, per rendere nota la composizione dei dirigenti di zona, Media Valle e Garfagnana, e per la riorganizzazione territoriale. Erano presenti il segretario provinciale Carlo Bigongiari, il vice segretario Matteo Scannerini, Claudio Gemignani, segretario locale e consigliere comunale, Laura Lucchesi, consigliere comunale, Paolo Poli e Sergio Valli rispettivamente rappresentanti ‘senior‘ del provinciale e di Bagni di Lucca. Presente anche Riccardo Ferrari, neo segretario di zona della Garfagnana, mentre Guido Santini segretario della Media Valle non ha partecipato per impegni lavorativi.

Ha aperto Gemignani che ha sottolineato come, anche a livello locale, il partito si stia riorganizzando dal basso coinvolgendo il territorio e, soprattutto, persone che hanno aderito di recente. Il tema della ristrutturazione del partito è stato ripreso dal segretario Carlo Bigongiari, che ha affermato: "Con il supporto politico dell’onorevole Deborah Bergamini e del segretario regionale Marco Stella, Forza Italia ha preso consapevolezza della sua forza, aumentando in Provincia nel 2024 di ben il 30 per cento i suoi iscritti".

Scannerini ha sottolineato come il partito dal 2023 ad oggi "abbia fatto un notevole salto di qualità, superando momenti di difficoltà oggettive grazie all’impegno di tutti e dei nuovi giovani aderenti".

Marco Nicoli