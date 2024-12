Forte impegno dell’Arma. Più arresti e denunce per fronteggiare il crimine

Criminalità predatoria, truffe agli anziani, sicurezza sui luoghi di lavoro e molto altro. Bilancio positivo per l’andamento della criminalità che, rispetto allo scorso anno, in Provincia ha visto un leggero ma significativo calo.

Tra i dati che saltano maggiormente all’occhio, tra quelli illustrati ieri mattina dal comandante provinciale dei carabinieri, colonello Arturo Sessa, e relativi all’attività dei tre comandi territoriali: Lucca, Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, ci sono sicuramente i numeri dei furti in abitazione che sono passati da 1577 a 1235. Oltre il 21% in meno rispetto allo scorso anno.

"Quest’anno si è registrato un calo dei principali reati, in particolare i furti, che sono da sempre più frequenti nel nostro territorio – ha commentato il colonnello Sessa – Il forte calo dei furti in abitazione fa capire come l’attività di prevenzione messa in campo dall’Arma sia stata efficace. Finalmente abbiamo iniziato a vedere i primi frutti del nostro lavoro. Sulla criminalità predatoria l’Arma è, infatti, sempre impegnata in prima linea".

Sale del 30%, invece, il numero degli arresti: nel 2024, i militari del Comando Provinciale hanno tratto in arresto ben 270 persone e denunciato in stato di libertà 2.399 persone (+ 15% rispetto al 2023).

"Un dato importante – ha aggiunto il colonnello - in quanto la maggior parte di questi arresti sono stati effettuati in flagranza di reato grazie a interventi tempestivi e all’ottimo coordinamento con le altre forze di polizia. Il numero degli arresti è sicuramente collegato al calo di reati". Reati che nel 2024 sono stati 13.494, di cui oltre l’80 % è stato denunciato nelle Stazioni dei Carabinieri che, in Provincia, sono ben 33. Durante il 2024, le chiamate gestite dal 112 sono state, pensate, oltre 33mila: ovvero almeno 90 chiamate al giorno. Quasi 83mila, invece, le persone che hanno avuto accesso alle Stazioni. In un anno, inoltre, i controlli hanno portato all’identificazione di quasi 93mila persone e quasi 70mila veicoli. Un impegno vasto e capillare, quello dell’Arma, che ha contato quasi 24mila servizi di pattuglia e perlustrazione, con una media giornaliera di 272 militari impiegati in servizio ogni giorno".

Grande l’impego dell’Arma sul fronte dell’attività giudiziaria. "Oltre seimila – ha detto ancora Sessa – le deleghe eseguite dall’Autorità Giudiziaria, mentre salgono a 190 i controlli in aziende che hanno portato a 37 sospensioni di attività imprenditoriali. Circa il 40% dei lavoratori, quindi, è risultato irregolare. Grande impegno anche per i Carabinieri forestali che hanno effettuato 4300 controlli elevando 276mila euro di sanzioni".

Importante anche l’attività di prevenzione a tutela degli anziani: i Comandanti di Stazione della Provincia di Lucca hanno svolto oltre 80 incontri nei comuni della Provincia, con la partecipazione di circa 5.700 cittadini, fornendo consigli utili per prevenire le truffe.

Tanti incontri anche nelle scuole per contribuire a creare nelle nuove generazioni una solida coscienza civica e uno spirito critico verso i fenomeni di maggiore rischio, quali il consumo di droga, l’abuso dell’alcol, il bullismo e i pericoli che possono derivare dal non corretto uso dei social.

"Un particolare ringraziamento alle donne e gli uomini dell’Arma che sono intervenuti con grande impegno a tutela della comunità di questa Provincia - ha concluso il colonnello Sessa - Un sentito ringraziamento anche ai cittadini il cui affetto, fiducia e stima, costituiscono da sempre motivo d’orgoglio e stimolo a un sempre maggiore impegno al servizio della comunità".

Giulia Prete