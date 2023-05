Fondazione Puccini, si cambia Il sindaco al posto di Veronesi

Si torna ai "santi" vecchi: ovvero con il sindaco di Lucca che è anche contemporaneamente presidente della Fondazione Giacomo Puccini. Lo ha deciso l’ultima assemblea della Fondazione che vede al suo interno lo stesso Comune di Lucca. Termina dunque il mandato del maestro Alberto Veronesi, nei mesi scorsi oggetto di dure critiche da parte del centrosinistra, sia per la conduzione della Fondazione che per il suo incarico di presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario pucciniano che cade nel 2024.

Veronesi era stato nominato nell’agosto scorso, all’indomani della elezione di Pardini a sindaco di Lucca che aveva visto l’appoggio anche del maestro d’orchestra, al primo turno candidato del terzo polo. Da allora, una sequenza quasi ininterrotta di polemiche, che hanno trovato una risposta nella scelta di nominare Pardini al suo posto alla scadenza del mandato.

Ma non si tratta di una bocciatura frontale come chiesto dalle opposizioni che reclamavano la testa da mesi: Veronesi infatti resta all’interno della Fondazione come membro del cda, segno che Pardini ha ritenuto comunque di voler proseguire il percorso con lo stesso Veronesi, sia pure non più alla plancia di comando. Ora, come era stato in epoca Tambellini, il numero uno della Fondazione è lo stesso primo cittadino.

Il nuovo consiglio di amministrazione è formato da Maria Pia Mencacci, che ricopre la carica di vice-presidente, Alberto Veronesi, Franco Mungai, Luca Menesini, Ilaria Del Bianco, Don Piero Ciardella, Giorgio Bartoli e Simone Grandi. Revisore dei conti è Roberto Sclavi.

"Ringrazio i componenti del consiglio di amministrazione precedente - ha dichiarato Mario Pardini, neo-eletto presidente della Fondazione Giacomo Puccini - in particolare nelle persone di Claudio Montani e di Paola Paoli e del presidente Alberto Veronesi per l’impegno e i risultati raggiunti. Saluto il nuovo consiglio che dovrà affrontare sfide importanti nei prossimi anni".

Il precedente consiglio di amministrazione ha concluso il suo mandato il 28 aprile scorso con l’approvazione del bilancio consuntivo i cui numeri saranno resi noti pubblicamente nei prossimi giorni. Il 2021, ultimo anno al momento disponibile, si era chiuso con un sostanziale pareggio di bilancio.

