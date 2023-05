Fondazione Cassa Risparmio Lucca Avanzo superiore ai 28 milioni e patrimonio oltre i 1,2 miliardi

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si racconta anche attraverso il bilancio del 2002 che vede un avanzo di esercizio di 28.407.519 euro e un patrimonio netto di oltre 1,2 miliardi. Le cifre sono state illustrate ieri mattina dal presidente Marcello Bertocchini, dal vice Raffaele Domenici e dalla direttrice Maria Teresa Perelli.

Tra la crisi economica dettata dall’inflazione da un lato e la una situazione geopolitica caratterizzata dal conflitto bellico in corso, lo stato di salute della Fondazione volge comunque al bel tempo.

Il via libera al bilancio è avvenuto dopo l’approvazione da parte dell’assemblea dei soci e dall’organo di indirizzo. Parliamo di oltre 33 milioni di euro di erogazioni complessive della Fondazione nell’anno 2022: di questi, 11,8 milioni sono stati assegnati tramite bandi specifici e 4,2 milioni derivanti dal contributo ministeriale per la residenza universitaria Imt di via Brunero Paoli.

"Oggi parliamo di risultati acquisiti – dichiara il presidente Marcello Bertocchini – ma anche di futuro. Perché i buoni risultati di oggi sono le basi delle attività di domani, e il domani la Fondazione lo osserva attraverso le lenti dell’equità". Il presidente parla di "equità di servizi e opportunità per le aree interne di Valle del Serchio e Versilia, per le quali abbiamo dato vita al Proximity Care". Un progetto che parla di 5 milioni di investimenti dal 2021 al 2026. Bertocchini e Domenici parlano anche "di equità per tutti gli individui, con attenzione alla disabilità, all’accesso all’istruzione e alla formazione; equità che si basa su una società dove conoscenza e cultura sono priorità, come per noi lo sono Imt e la Casa della cultura e dell’arte nell’ex Cinema Nazionale".

Le aree tematiche sottendono molti progetti che riguardano lo sviluppo sostenibile con 3 milioni assegnati e 49 progetti per la cura, tutela e valorizzazione del panorama naturale del territorio. Nel bando Welfare 2022, ci sono 1,7 milioni a sostegno di 102 progetti e l’apertura di bandi innovativi quali “Nessuno escluso”, “Io sono l’altro” mentre per lo sport e socializzazione, sono stati assegnati 550 mila euro in capo a 86 progetti. Sostegno, poi, alla Fondazione per la coesione sociale, braccio operativo della Fondazione Crl, "con la quale – sottilinea Bertocchini – ci si avvia ad inaugurare la Comunità-alloggio protetta nella Casa del Dopo di noi di Via Elisa in fase di ultima ristrutturazione".

Nel settore cultura, 8 milioni di euro stanziati per interventi a sostegno di Fondazione Ragghianti, alla programmazione di Villa Argentina a Viareggio e Fondazione Tobino. Spicca il restauro del Volto Santo.

Infine eletti i nuovi soci della Fondazione. Tra i riconfermati gli imprenditori Paolo Culicchi, Alberto Fontana, Ugo Giurlani e Pierluigi Pierallini. Tra le novità la Direttrice della Biblioteca Statale Monica Maria Angeli, l’avvocato Ilaria Carrai e Alessio Lucarotti, imprenditore del settore Servizi.

Maurizio Guccione