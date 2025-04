Fondazione Cassa. L’ora delle nomine per cda e presidente. La rosa dei ‘papabili‘

Si avvicina il 30 di aprile giorno in cui sarà rinnovato il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca con contestuale nomina del nuovo presidente che prenderà il posto di Marcello Bertocchini, giunto al termine del doppio mandato alla guida dell’ente di San Micheletto.

Il nuovo presidente della Fondazione Cassa sarà scelto grazie a un rinnovato processo decisionale che ha visto l’introduzione di alcune novità mirate in modo particolare a garantire un percorso più trasparente e strettamente connesso alle competenze richieste ai singoli componenti.

E’ stato l’Organo di Indirizzo, come spiega la stessa Fondazione in una nota, nell’ottobre 2024 a elaborare e votare all’unanimità un nuovo regolamento che stabilisce in primo luogo la necessità di definire i profili per l’individuazione delle professionalità appropriate allo svolgimento delle funzioni del cda della Fondazione. In questo percorso, nel gennaio scorso, sono così state delineate le aree che, per questa specifica elezione, rispecchiano le differenziate funzioni esercitate dal consiglio di amministrazione: cultura e beni culturali, educazione e formazione, investimenti finanziari, imprenditoria, area tecnico professionale, ricerca scientifica, tecnologia applicata e medico sanitaria.

In poche parole, i futuri sette membri del cda risponderanno ad uno dei profili indicati e dovranno quindi essere in possesso di conoscenze e competenze specialistiche acquisite e maturate tramite attività libero professionali, dirigenza o direzione di strutture che abbiano implicato la gestione di risorse umane, finanziarie e tecnologiche nei singoli ambiti prescelti.

Il tutto senza dimenticare anche la necessità di rappresentare equamente in seno a quest’organo esecutivo i generi e le diverse aree della provincia di Lucca.

L’Organo di indirizzo, al termine di un approfondito confronto, ha redatto un elenco di sette nominativi, tutti già ‘promossi’ a seguito di una valutazione della Commissione per le Nomine, che ha verificato il possesso dei requisiti necessari.

I termini di presentazione di eventuali ulteriori elenchi sono ormai scaduti.

I nominativi contenuti nell’elenco sono dunque i seguenti: per l’area della ricerca scientifica e tecnologica Enrico Fontana, per l’area finanziaria Marco Maestrini, per le competenze tecnico imprenditoriali Luca Marchi (già membro dell’attuale cda), per l’area culturale Massimo Marsili, per le competenze tecnico-professionali Maria Clorinda Martinengo, per l’area educativa e formativa Maria Pia Mencacci (anch’essa già parte dell’attuale Consiglio) e per l’area medico-sanitaria Beatrice Milianti.

Le indiscrezioni che da qualche settimana si rincorrono in città vorrebbero in Massimo Marsili la figura indicata per il ruolo del nuovo presidente della Fondazione Cassa di Rispamio. Tempo una settimana e ne avremo conferma.

F.M.