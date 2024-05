Fondazione Cassa 29,5 milioni di risorse avanzo di oltre 44 milioni e il patrimonio cresce

29,5 milioni di risorse distribuite sul territorio, un avanzo di esercizio di oltre 44 milioni e un patrimonio che continua il suo incremento raggiungendo quota 1.228.357.846 euro. Ecco i tre numeri che forse sintetizzano il 2023 per la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che nella giornata di ieri ha presentato il proprio bilancio alla stampa, dopo la sua definitiva approvazione, assieme ad un report riepilogativo. A illustrare le linee guida del bilancio, il presidente Marcello Bertocchini, il vicepresidente Raffaele Domenici e la direttrice Maria Tersa Perelli.

"Tre cifre - ha commentato il presidente Marcello Bertocchini - che fotografano tre punti decisivi: la capacità, nel presente e nell’immediato futuro, di erogare risorse importanti a sostegno del territorio, i buoni risultati finanziari che fanno ben sperare per il domani e un patrimonio che si consolida con l’obiettivo di dare alle generazioni a venire le stesse possibilità e opportunità delle comunità che oggi possono beneficiare di una Fondazione ‘in salute’ e capace di interventi veramente impattanti sulla qualità della vita delle persone di questa provincia".

Numeri dunque positivi, per una realtà che continua a svolgere un ruolo fondamentale nel sostegno del territorio provinciale. Basti pensare che la Fondazione occupa il nono posto all’interno dell’universo delle Fondazioni bancarie italiane se si guarda al patrimonio e addirittura il settimo se si guarda alle erogazioni. Che, come detto, quest’anno sono state oltre 29 milioni (ma se si aggiunge quanto destinato al Fondo per il Volontariato si arriva a 30,8 milioni) comunque in calo rispetto al 2022 quando furono poco più di 33 milioni. Crescono nel 2023 le erogazioni per educazione, cultura, arte e volontariato si contraggono quelle per la ricerca scientifica.

Centinaia i progetti finanziati in tutta la provincia: esattamente 604. Ma a chi vanno i soldi della Fondazione? Nel 58,9% a enti associativi, ma per il 19,9% anche a amministrazioni pubbliche (e Lucca non fa all’interno della provincia necessariamente la parte del leone), il 6,2 a cooperative, l’1,2 al sistema scolastico, l1,7 a quello universitario e il 10 a altre Fondazioni dove la Fondazione Cassa è presente e che costituiscono una voce di spesa non indifferente. Quanto al patrimonio, una buona parte di esso è costituito da immobilizzazioni finanziarie (che sono quelle che in larga parte producono il risultato di esercizio) e che al 31 dicembre 2023 ammontano a ben 892 milioni di euro, sia un pure in calo rispetto al 2022 quanto erano oltre un miliardo di euro. Percorso inverso invece per gli strumenti finanziari non immobilizzati che aumentano considerevolmente passando da 129 milioni a 334.

Fabrizio Vincenti