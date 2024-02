Folkoinè, tre lucchesi presentano l’album “Zampe di rondine“

Sono tre ragazzi lucchesi che hanno dato vita a un progetto originale e interessante: la riproposizione di sonorità folk, rese attuali dalla rilettura contemporanea. Sono i Folkoinè e, cioè, Maria Elena Lippi alla voce, violino e chitarra, Andrea Del Testa alla chitarra, mandolino e ‘prispolo’ e Giovanni Menga alle percussioni, organetto e chitarra battente. Il trio sarà live allo Sky Stone & Songs domenica 25 febbraio, a partire dalle 18, quando presenterà i brani tratti dall’album appena pubblicato ‘Zampe di rondine’. Si tratta del primo disco che i Folkoinè pubblicano, nonostante siano attivi già dal 2019. In queste 18 tracce, i tre hanno raccolto canti di amore e di fame, come loro stessi dicono, proponendo, di fatto, un viaggio musicale attorno al mondo e nella storia. Con i loro suoni e i loro testi, esplorano, infatti, dall’Africa al Sud America, passando, ovviamente, per l’Europa. Molto attenti a tutti i dettagli, i Folkoinè hanno voluto anche una copertina speciale per il loro debut album ‘Zampe di rondine’ e l’hanno affidata all’arte di Giulia Alessio, che ha realizzato un disegno che sposa perfettamente lo spirito del trio. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.skystoneandsongs.it.