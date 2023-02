Foibe, il festival L’Augusta invita il professor Zecchi

Nuovo appuntamento con il Festival L’Augusta, che il 2 marzo prossimo ospiterà lo scrittore Stefano Zecchi per un ricordo degli esuli istriani. Dopo il successo della prima serata con il vignettista Federico Palmaroli, per tutti ormai Osho, giovedì 2 marzo alle ore 21, presso la Casa del Boia, con il patrocinio del Comune di Lucca, si terrà il secondo appuntamento 2023 del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee, che da questa edizione è divenuto un appuntamento che si snoderà con date prestabilite durante tutto il corso dell’anno. Per Zecchi, che aveva già partecipato a L’Augusta nell’estate 2021, si tratta di un ritorno.

Il filosofo, accademico, giornalista e scrittore nell’occasione presenterà due libri. Si tratta di ’Maria’, biografia illustrata di Maria Pasquinelli - l’eccezionale donna che divenne il simbolo per tutti gli esuli istriani - e ‘Una vita per Pola’, il suo primo romanzo recentemente adattato in fumetto, che narra la storia emozionante ed avventurosa di una famiglia istriana in fuga dalla violenza delle truppe jugoslave del maresciallo Tito.

Ad interloquire con Zecchi nel cors della serata del 2 marzo sarà Sandro Righini, presidente provinciale del Comitato 10 febbraio, associazione nazionale sorta con il dichiarato obiettivo di difendere il ricordo su quella terribile pagina della nostra storia patria.

"Per troppi anni – spiega il presidente de L’Augusta Iacopo Di Bugno – la storia delle violenze sul confine orientale italiano è stata criminalmente taciuta. I nostri connazionali sono prima stati uccisi, poi costretti a fuggire, e poi spinti a vivere nel silenzio da chi voleva occultare le responsabilità degli assassini di Tito e dei loro fiancheggiatori italiani. Oggi – aggiunge ancora Iacopo Di Bugno – il rischio è quello che la storia venga manipolata dagli eredi di questi criminali, al fine di inquinare ancora una volta la verità su quanto accaduto".

"Siamo orgogliosi di riavere con noi il professor Zecchi che, oltre ad essere indiscutibilmente uno dei grandi protagonisti della cultura italiana attuale, è stato uno dei primi a trattare l’argomento attraverso i suoi romanzi. In questa occasione - conclude Di Bugno - i libri verranno presentati attraverso le trasposizioni in graphic novel e fumetto, proprio per aumentarne la fruibilità e la diffusione anche ad un pubblico più giovane".

Per prenotazioni alla serata è possibile inviare un messaggio whatsapp al numero dell’Associazione 3801481747.