Flauto e chitarra note di Piazzolla oggi al San Luca

Anche quest’anno l’ospedale San Luca è sede di uno dei concerti di Lucca Classica Music Festival, la grande manifestazione in programma fino al 1° maggio con l’organizzazione dell’Associazione Musicale Lucchese. Oggi alle 17.30, nell’ambito della nona edizione della rassegna, che prevede eventi in alcuni dei luoghi più belli del centro storico della città e della piana di Lucca, è in programma un suggestivo momento musicale nella hall dell’ospedale. Si esibiranno Fiamma Nola al flauto e Antony Gabriel Signorelli alla chitarra, con musiche di Francesco Molino e Astor Piazzolla. Si tratta di due studenti del Conservatorio “Luigi Boccherini” (classe di flauto di Mario Carbotta e classe di chitarra di Giampaolo Bandini). L’evento, a ingresso gratuito, è infatti organizzato in collaborazione, oltre che con l’Azienda USL Toscana nord ovest, con il Conservatorio Boccherini. Già negli anni precedenti il “San Luca” era stato lo scenario di concerti di Lucca Classica Music Festival. Anche questa volta, dunque, le note dei giovani musicisti potranno arrivare agli utenti e agli operatori dell’ospedale e permetteranno di promuovere benessere all’interno di questo luogo di cura e di assistenza, perché la musica è un linguaggio universale e uno straordinario strumento per trasmettere messaggi di solidarietà e speranza.