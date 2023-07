Flash mob sulle Mura Musica allo showroom di “Martinelli Luce“

Virtuoso & Belcanto lancia un flash mob sulle Mura per oggi alle 10: un momento che combina musica e arte, in collaborazione con Florence Academy of Art. Alle 12 doppio concerto a cura dei giovani talenti internazionali, al Real Collegio e al chiostro di Palazzo Sani, sede di Confcommercio, via Fillungo. Altra esibizione dei giovani talenti anche nel pomeriggio, alle 17.30, nel salotto della Bella Lucca, in Chiasso Barletti. Sinfonie e melodie attendono appassionati e turisti - a partire dalle 18 - al music corner dello showroom Martinelli Luce: uno spettacolo di mezz’ora che si ripete ogni giorno, fino a domenica, musica ed emozioni con soli strumenti ad arco. Gran finale di giornata a Palazzo Pfanner, alle 19, con il concerto del Leonkoro Quartet con Bruno Giuranna alla viola e Alain Meunier al violoncello. Biglietti e programma disponibili su: https:www.virtuosobelcanto.com .