Lucca, 2 febbraio 2019 - Una notte difficile quella tra venerdì e sabato per la provincia di Lucca: dopo le nevicate e le abbondanti piogge, è in questa parte della Toscana che l'allerta arancione per rischio idrogeologico si fa più sentire.

Sì perché dalla serata di venerdì il Serchio ha iniziato a salire a livelli preoccupanti, che hanno tenuto svegli i sindaci di Lucca e soprattutto Borgo a Mozzano, la zona più colpita dalla piena.

Il fiume è esondato nella zona di Chifenti e il sindaco Andreuccetti ha deciso di chiudere la statale del Brennero da Ponte Pari a Chifenti in entrambi i sensi di marcia. Il sindaco di Lucca ha invece monitorato la situazione a Ponte San Pietro, con il Serchio che è qui entrato rapidamente in golena. Impressionanti le immagini che arrivano da Ponte del Diavolo, una delle zone più caratteristiche della zona di Borgo a Mozzano. Il ponte regge all'impeto dell'acqua, ma la forza del fiume è qui davvero fortissima.

Il Serchio ha superato nettamente il primo livello, quello di allerta, a Ponte San Quirico, Calavorno, Borgo a Mozzano e Ripafratta. Sono ore di paura e di attesa, attesa perché la piena passi e non lasci troppi danni. Aperto il centro operativo comunale della Protezione Civile a Lucca. La situazione viene costantemente monitorata. Così come sotto attenzione rimangono gli affluenti del Serchio, tra cui la Lima, che è salita paurosamente a Chifenti fino a lambire il secondo livello di guardia.