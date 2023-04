Firmato l’accordo per gli spalti Intesa fra Comune e Soprintendenza per Summer Festival e Comics

Svolta sull’utilizzo dell’area degli spalti all’ex Campo Balilla per gli spettacoli. La soprintendente per le province di Lucca e Massa Carrara Angela Acordon e il sindaco Mario Pardini hanno infatti sottoscritto un protocollo d’intesa per l’utilizzo degli spalti delle Mura urbane nella zona di Campo Balilla per le manifestazioni “Lucca Comics & Games“ e “Lucca Summer Festival“.

Questo documento valevole per l’anno in corso, fa apere il Comune, potrà essere rinnovato negli anni successivi. A quanto pare è stato finalmente trovato un punto comune d’intesa che metta fine al tira e molla degli ultimi anni e consenta una programmazione anticipata delle due principali manifestazioni culturali, senza le turbolenze dell’ultimo momento.

L’atto sottoscritto da Comune e Soprintendenza dà conto del valore e del prestigio internazionale delle due manifestazioni che si avvalgono da alcuni anni con allestimenti temporanei nell’area degli spalti di Campo Balilla e contemporaneamente sottolinea le inderogabili esigenze di tutela del complesso delle Mura urbane di Lucca. Per questo viene individuato un percorso di programmazione e progettazione condivisa che riduca al minimo i tempi e le superfici utilizzate per la realizzazione degli allestimenti.

Sarà indetto entro il prossimo 30 giugno un bando per la progettazione e successivo affidamento per la realizzazione della migliore soluzione tecnica individuata seguendo i criteri generali indicati dalla Soprintendenza; l’area occupata e il periodo di utilizzo per gli allestimenti del 2023 saranno i medesimi del 2022. Le aree a verde danneggiate andranno ripristinate entro 30 giorni con semina e irrigazione salvo cause di forza maggiore e comunque entro il 21 agosto per il Lucca Summer Festival e entro il 5 dicembre per Lucca Comics & Games.

Per l’anno 2024 il Comune di Lucca si impegna inoltre a realizzare soluzioni tecniche condivise con la Soprintendenza; a chiedere a Lucca Comics & Games di adottare strutture che non abbiamo un’altezza superiore a quella delle Mura; ad occupare l’area per non più di 80 giorni nell’anno solare comprensivi di montaggio, smontaggio e ripristino; a ridurre la superficie occupata – sulla base delle scelte progettuali.

Una volta raggiunto l’accordo riguardante la regolamentazione dell’occupazione delle aree pubbliche descritte in appositi elaborati grafici da allegare come parte integrante al protocollo d’intesa, dal 2024 non sarà più necessaria l’autorizzazione – nulla osta relativo da parte dell’organo periferico del Ministero della Cultura. Insomma, sembra prprio che si sia voltata pagina.